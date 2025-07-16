В Турции к двум годам заключения приговорили мэра Стамбула Имамоглу

В Турции мэра Стамбула Экрема Имамоглу в среду, 16 июля, приговорили к двум годам заключения после того, как суд его признал виновным за якобы угрозы главному прокурору Стамбула.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Суд оправдал Имамоглу по отдельному обвинению в «подстрекательстве других к нападениям на прокурора». Как пишет агентство, Имамоглу является «самой громкой мишенью» в судебном преследовании турецкой оппозиции, которое усилилось в последние месяцы. Против него возбуждено несколько дел по обвинениям, начиная от коррупции и заканчивая оскорблением должностных лиц.

Экрема Иммамоглу задержали 19 марта. Формально его подозревают в связях с коррупцией и терроризмом. Прокуроры выдали ордера на арест еще около 100 человек по этому делу, среди них есть бизнесмены и журналисты.

21 марта Эрдоган отреагировал на задержание своего политического оппонента, заявив, что «проблемы Республиканской народной партии — это не проблемы страны и нации, а проблемы горстки инакомыслящих в их штабе».

23 марта турецкий суд принял решение об аресте Экрема Имамоглу. Во время допроса он отверг обвинения в коррупции и терроризме и заявил, что не принимает показаний анонимных свидетелей.

После своего ареста Имамоглу призвал людей выйти на протесты по всей Турции. Он отметил, что судебный процесс, который ведется в отношении него, является «внесудебной казнью».