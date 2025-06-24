Ен Парметер

Специалист по Ближнему Востоку в Центре арабских и исламских исследований Австралийского национального университета, дипломат

После удара США по Ирану. Три возможных сценария развития событий

24 июня, 17:35
Теперь, когда Трамп сделал серьезный шаг, возникает вопрос: что будет дальше?

После долгих колебаний по поводу того, вступят ли Соединенные Штаты в войну Израиля с Ираном, президент Дональд Трамп, наконец, принял решение. В воскресенье, 22 июня, американские боевые самолеты и подводные лодки нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Исфахане и Фордо, где находится завод по обогащению урана, спрятанный примерно на 80 метров под горной породой.

Эти удары необходимо рассматривать как часть более широкого процесса, начавшегося с войны в Газе после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и продолжившегося ударами Израиля по Хезболле — поддерживаемой Ираном боевой группировке в Ливане — и падением режима Асада в Сирии, также поддерживаемого Тегераном. Иран еще никогда не был настолько слаб. И после того, как Трамп сказал, что ему может потребоваться две недели на принятие решения о нанесении бомбового удара по Ирану, вероятно, именно израильтяне подтолкнули его действовать быстрее.

Можно с уверенностью предположить, что на Трампа оказывалось серьезное давление со стороны Израиля —

