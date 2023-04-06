Большая угроза. Что происходит с TikTok в США 6 апреля, 17:34

Спектакль со строгим допросом, устроенным Конгрессом США гендиректору компании TikTok Шоу Цзы Чу, наверное, будут вспоминать как поворотный момент в истории глобализации

Отвечая в течение пяти часов на агрессивные вопросы, Чу (он, кстати, не китаец, а сингапурец) проделал великолепную работу, отстаивая перед Конгрессом, с его ограниченным пониманием мира высоких технологий, право Китая владеть его компанией.

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Администрация Байдена считает TikTok потенциальной угрозой национальной безопасности и хочет, чтобы китайская родительская компания этой платформы (ByteDance) продала её одной из американских компаний. В противном случае она будет запрещена. В ответ Чу предлагает, чтобы ByteDance сохранила крупнейшую долю в TikTok, но при этом вся работа платформы в США управлялась техасским технологическим гигантом Oracle, который будет хранить данные американских пользователей на своих серверах и отслеживать, как именно алгоритмы TikTok рекомендуют контент. Между тем правительство Китая заявило, что будет возражать против любой принудительной продажи.

Впрочем, шансы, что предложенный Чу «Техасский проект» убедит Конгресс или президента Джо Байдена, выглядят невысокими. Американские законодатели не очень верят в добрые намерения китайского правительства — и для этого у них есть весомые причины. Многие годы китайские хакеры (предположительно с санкции государства) неустанно атакуют правительство США и американские компании, выкачав интеллектуальную собственность стоимостью в триллионы долларов. Хотя точные цифры трудно найти, постоянные атаки китайских хакеров вызывают тревогу у экспертов во всём мире, особенно в странах АСЕАН.

Компания TikTok хорошо бьётся, но она может проиграть этой бой

Стремление обеих партий ввести ограничения против TikTok объясняется растущим недоверием к Китаю. Это один из очень немногих вопросов, по которым демократы и республиканцы в Вашингтоне способны договориться. В самом Китае уже существует «великий файрвол», который фактически блокирует американские интернет-платформы, поэтому предлагаемый запрет в США может ускорить переход к деглобализации.

Впрочем, может выясниться, что ругать TikTok проще, чем запрещать его. Это одно из самых популярных мобильных приложений в стране — у него около 150 млн американских пользователей. Как сообщается, взрослые американцы тратят в среднем 56 минут в день на эту платформу. С точки зрения внутренней политики, существуют колоссальные различия между предлагаемым запретом TikTok и недавним американским запретом на продажи и импорт коммуникационного и видеооборудования китайских производителей, в том числе Huawei.

И дело не только в большом количестве «тиктокеров», которые зарабатывают на этой платформе и превратятся в «побочный ущерб» в случае запрета приложения. TikTok невероятно популярен у избирателей младше 30 лет, и, согласно опросам, почти две трети из них выступают против запрета. Поскольку эта возрастная группа обычно активно поддерживает демократов, их недовольство может поставить под угрозу шансы Байдена на переизбрание. Член Конгресса, демократ Александрия Окасио-Кортес, обожаемая миллениалами и поколением Z, уже выступила против запрета (и, естественно, выбрала именно TikTok местом для выражения своей озабоченности).

Несомненно, Чу заработал баллы в глазах этой молодёжи. По его словам, если смысл запрета TikTok в том, чтобы защитить американских избирателей от шпионажа и манипуляций, тогда Конгрессу следует разработать план по устранению злоупотреблений американскими платформами (у которых слюнки текут от перспективы, что их главному конкуренту укажут на дверь). Как показал скандал с Cambridge Analytica, дезинформация и нарушение конфиденциальности пользователей в Facebook в конечном итоге помогли бывшему президенту США Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. А психолог Роберт Эпштейн утверждает, что поисковый движок Google манипулирует избирателями, склоняя их в пользу демократических кандидатов (хотя количественная значимость этого вызывает сомнения).

Итак, Чу отчасти прав. Все платформы социальных сетей уже явно созрели для того, чтобы их начало регулировать государство. Федеральная торговая комиссия сейчас обдумывает методы борьбы с практикой коммерческой слежки и с низкой безопасностью данных в крупных технологических компаниях, при этом в Twitter, уже давно превратившемся в крайне проблемный источник дезинформации и клеветы, ситуация стала намного хуже с тех пор, как его приобрёл Илон Маск.

К сожалению для TikTok, запретить китайские фирмы намного проще, чем заниматься регулированием крупных технологических компаний. Если закрыть глаза на его огромную популярность, TikTok — это всего лишь один из фронтов в нынешней технологической войне между США и Китаем, которая включает попытки убедить американских союзников не позволять компании Huawei строить их сети 5G, а также недавний запрет администрации США на продажу современных полупроводников китайским фирмам. Кроме того, хотя предложенный TikTok «Техасский проект» выглядит разумным, трудно поверить, что китайским хакерам не будет проще украсть данные у платформы с родительской компанией, чья штаб-квартира расположена в Пекине.

Обострение соперничества между США и Китаем оставляет мало надежд на компромисс, который бы устранил тревоги, связанные с безопасностью, у обеих стран. Например, Китай мог бы пересмотреть свою протекционистскую политику и позволить американским технологическим компаниям работать на его внутреннем рынке. Однако такой шаг поставит под угрозу железный контроль властей над информационной экосистемой Китая. В свою очередь, Америка могла бы потребовать, чтобы американское подразделение TikTok было продано со значительной премией, что частично компенсировало бы действия, которые китайское правительство называет «давлением и захватом». Такое решение как минимум продемонстрировало бы определённое уважение к международному праву, но будет трудно привлечь к нему интерес, поскольку Китай ничего не заплатил американским компаниям за кражу их интеллектуальной собственности, совершавшуюся на протяжении многих лет.

Те, кто преуменьшает разорительные последствия потенциального американского запрета TikTok, не понимают экономики социальный сетей. Именно возможность охватить американскую аудиторию рекламой создаёт ценность платформ социальных сетей. Сделайте любую из этих платформ нелегальной, и её ценность для рекламодателей тут же исчезнет. Да, некоторые пользователи будут пытаться обойти запрет с помощью «виртуальных частных сетей» (VPN), но с этим могут возникнуть трудности, и это не поможет предотвратить потерю рекламных доходов.

Компания TikTok хорошо бьётся, но она может проиграть этой бой. Как сообщается, американские законодатели собираются реализовать планы запрета этой платформы. На связанные с TikTok, вполне обоснованные тревоги по поводу национальной безопасности, конечно, необходимо реагировать, но прямой запрет мало поможет защитить американцев от шпионажа и манипуляций. И, к сожалению, он может подтвердить начало конца глобального интернета.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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