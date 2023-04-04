Джозеф Най

Джозеф Най

Политолог, профессор Гарвардской школы Кеннеди, автор концепции «мягкой силы»

Что будет, если США и Китай начнут большую войну

4 апреля, 12:30
Эксклюзив NV
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Экономическая взаимозависимость не помешала крупнейшим торговым партнерам в 1914 году начать войну друг с другом

В конце прошлого года Моррис Чанг, легендарный основатель ведущего тайваньского (и мирового) производителя полупроводников, объявил, что «глобализация почти мертва». В мире, в котором работа глобальных цепочек нарушается из-за Covid-19 и усиления китайско-американского соперничества, целый ряд комментаторов повторяют это мнение, а многие компании приступили к реорганизации своих производственно-сбытовых цепочек, возвращая производство в страну (on-shoring) или выводя его из дальних стран в ближние (near-shoring). Но было бы ошибкой делать вывод, что с глобализацией покончено. И многое в человеческой истории объясняет, почему это так.

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Глобализация — это просто повышение взаимозависимости на межконтинентальных, а не национальных или региональных расстояниях. Сама по себе она не является ни хорошей, ни плохой, и, конечно, она не является чем-то новым. Изменение климата и миграция способствуют распространению человечества по планете с тех пор, как наши предки начали покидать Африку более миллиона лет назад; многие другие виды делали то же самое.

Подобные процессы всегда приводят к усилению биологического взаимодействия и взаимозависимости. Чума, начавшаяся в Азии, убила треть населения Европы в период с 1346 по 1352 годы. А когда европейцы прибыли в Западное полушарие в XV и XVI веках, их патогены погубили значительную часть коренного населения. О военной глобализации можно говорить, как минимум со времен Ксеркса, а затем Александра Великого, чья империя охватывала три континента. И, разумеется, солнце никогда не заходило в Британской империи XIX века. Параллельно по всем континентам распространялись великие религии — это была социокультурная форма глобализации.

В современную эпоху акцент делается на экономической глобализации — межконтинентальных потоках товаров, услуг, капиталов, технологий и информации. Этот процесс тоже не нов, однако благодаря изменениям в технологиях очень сильно снизились издержки, связанные с расстояниями, и поэтому нынешняя экономическая глобализация оказалась более глубокой и быстрой. Еще в Средние века «Шелковый путь» связывал Азию и Европу, но он был совершенно не похож на колоссальные объемы движения современных контейнерных судов, не говоря уже об интернет-связи, которая позволяет мгновенно связывать континенты.

Может ли нечто подобное случиться снова?

Хотя в XX веке глобализацию рассматривали в первую очередь как экономический феномен, в 2000-е годы она стала модным словом в политике (причем, как у ее сторонников, так и у критиков). Когда протестующие в Давосе разбили окна кафе McDonald’s в знак протеста против условий труда в Азии, это был пример политической глобализации.

Нынешняя глобализация явно отличается от глобализации XIX века, когда европейский империализм формировал значительную часть ее институциональной структуры, а из-за высоких издержек гораздо меньшее количество людей были вовлечены в нее напрямую. Западные компании начали распространяться по миру еще в 1600-х годах, и к концу XIX века глобальный объем прямых иностранных инвестиций (сокращенно ПИИ) был эквивалентен примерно 10% мирового ВВП. К 2010 году глобальные ПИИ уже включали инвестиции незападных компаний, а их общий размер был эквивалентен примерно 30% мирового ВВП.

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В 1914 году, накануне Первой мировой войны, степень глобальной взаимозависимости была весьма высока, и эта взаимозависимость включала передвижение людей, товаров и услуг. Было и неравенство, потому что выгоды экономической глобализации распределялись неравномерно. Однако экономическая взаимозависимость не помешала крупнейшим торговым партнерам начать войну друг с другом (именно поэтому в то время люди называли ее Великой войной). После четырех лет убийственного насилия и опустошительных разрушений уровень глобальной экономической взаимозависимости резко снизился. Объемы мировой торговли и инвестиций вернулись к уровням 1914 года лишь в 1960-х годах.

Может ли нечто подобное случиться снова? Да, если США, с одной стороны, и Россия или Китай, с другой, совершат ошибку и начнут большую войну. Однако если исключить подобные непредвиденные события, повторение маловероятно. Несмотря на все разговоры об экономическом «разрыве» между США и Китаем, этот разрыв пока что носит очень избирательный и незаконченный характер. Объемы мировой торговли товарами и услугами резко повысились после спада в 2020 году, вызванного Covid, хотя это восстановление произошло не на всех направлениях в равной мере.

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Поскольку Америка возводит новые барьеры, препятствующие потоку определенных товаров особой значимости в Китай и из Китая, объемы американского импорта из Китая выросли лишь на 6% относительного доковидных уровней, в то время как объемы импорта из Канады и Мексики увеличились более чем на 30%. Получается, что в американском случае регионализация явно выигрывает у глобализации по темпам постковидного восстановления. Но если вы посмотрите пристальнее, вы обнаружите, что, несмотря на падение доли Китая в американском импорте с 21% до 17% в период с 2018 по 2022 годы, объемы американского импорта из Вьетнама, Бангладеш и Таиланда увеличились более чем на 80%. Эти цифры явно свидетельствуют о том, что глобализация не умерла.

Тут стоит отметить, что эти новые направления азиатской торговли с США в реальности играют роль посредника для китайской торговли. Америка и их союзники по-прежнему очень глубоко переплетены с экономикой Китая, чего никогда не было в случае с СССР во время Холодной войны. Западные страны могут снижать угрозы для своей безопасности, отстранив китайские компании (например Huawei) от участия в строительстве телекоммуникационных сетей 5G на Западе, но при этом не создавать чрезмерно высоких издержек, полностью демонтируя все глобальные производственные цепочки.

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Кроме того, даже если бы геополитическая конкуренция значительно ограничила экономическую глобализацию, в мире все равно сохранялся бы высокий уровень взаимозависимости из-за экологической глобализации. Пандемии и изменение климата подчиняются законам биологии и физики, а не политики. Ни одна страна не может решить эти проблемы в одиночку. Выбросы парниковых газов в Китае могут привести к высоким издержкам из-за повышения уровня моря или экстремальных погодных явлений в США или Европе — и наоборот.

Такие издержки могут быть колоссальными. Согласно оценкам ученых, смертность в Китае и США превысила обычный уровень более чем на миллион человек из-за пандемии Covid-19, начавшейся в Ухане, причем отчасти из-за того, что обе страны не стали сотрудничать в борьбе с ней. Для успеха в борьбе с изменением климата или будущими пандемиями необходимо признать наличие глобальной взаимозависимости, даже если кому-то это не нравится.

Одной из главных движущих сил глобализации являются технологические изменения, снижающие значение расстояний. И эти изменения сохранятся. Глобализация не закончилась. Возможно, она просто перестала быть такой, как мы хотим.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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Теги:   Первая мировая война США-Китай глобализация

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