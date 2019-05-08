Тема, о которой не говорят Сегодня, 16:47 307 Цей матеріал також доступний українською

Когда ребёнок или взрослый остаются один на один с травмой – последствия непредсказуемы

Как же я не люблю писать на эту тему. Несколько запросов за неделю. Фактаж – самоубийство подростка. Страшно, что ребёнок выбрал именно такой выход. Но я сейчас о другом. Запросы были от родителей одноклассников и родителей других школьников. Дети в недоумении и страхе. Понимаю, что и взрослые тоже. А взрослые – не говорят с детьми. Дети прямо сейчас рядом переживают и приходят к своим выводам. Дети в этой школе сейчас устроили свой опрос «выход ли – выход из окна». Результаты опроса нас всех испугают.

То, чего у нас не хватает на всех уровнях – коммуникации. Ответственной. Внятной. Проясняющей. Поддерживающей.

Как только происходит что-то травматичное, это может стать триггером для непредсказуемых процессов. Чем скорее человек получит поддержку - хоть информационную - тем меньше риск последствий.

Детям нужно сказать (это касается разных трагических информационных поводов)- да, это произошло. Да, это страшно для всех, да, это непредсказуемо. Да, это трагедия и для семьи, и для всей школы. Жаль, что мы не смогли вовремя позаботиться.

И важно говорить о чувствах детей. Возможно, вам, как и многим взрослым сейчас страшно, больно, возможно, вы ощущаете вину, что не увидели или не принимали всерьез. Возможно, вы злитесь - и это нормально. Если у вас есть какая-нибудь информация - пожалуйста, расскажите об этом. И давайте вместе делать наш общий мир безопасней и комфортнее для всех.

Детям кажется, что вся боль и одиночество – навсегда

И дальше - важно говорить честно, - для нас всех вы очень важны. Простите, что мы не всегда можем быть опорой и это ужасно, что рядом с нами вы чувствуете себя одиноко, ужасно, это наша взрослая ответственность, что вы не видите выхода и поддержки в своей боли. Пожалуйста, поверьте, что нам взрослым можно доверять. Ваша безопасность - это наша ответственность. И ваша жизнь для нас ценнее всех возможных оценок.

Наверное, нам важно помнить об этом.

И сейчас – для профилактики буллинга, для снятия тревожности, для многого - в школах нужны добровольные объединяющие проекты – театр, хор, шефство над младшими.

И важно быть взрослыми, которым можно доверять и которые могут брать эту ответственность. Меня очень смутило, что в конкретной ситуации дети остались сами со всеми своими чувствами. Когда ребёнок или взрослый остается один на один с травмой – последствия непредсказуемы.

Да, можно сказать, что все подростки одиноки, можно сказать, что всем им больно и страшно. И очень многие рискуют.

Мне кажется, что нам важно – особенно сейчас, когда многим взрослым самим тревожно и непредсказуемо – помнить, что рядом с нами дети вообще теряют опору.

Да, мне страшно, что смерть и мысли о смерти (хоть и естественные в подростковом возрасте) стали модой.

У детей очень часто нет ощущения будущего. Они живут в настоящем и им кажется, что вся боль, одиночество, напряжение (объективное и субъективное) - навсегда. Они не в контакте с «линией времени».

Нам важно своей жизнью ввести моду, что жить – это круто. «Жить – это выход».

Ну и да, нашим детям очень важна безопасная близость с нами, а через нас – с миром.

Текст опубликован с разрешения автора

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