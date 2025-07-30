Еще одни мирные усилия США. Что происходит в Ливане

Ливан балансирует между хрупким миром и новой эскалацией после подписания соглашения о прекращении огня между Израилем и Хезболлой при посредничестве США и Франции

Целью соглашения была деэскалация, демилитаризация южного Ливана и выполнение Резолюции Совета Безопасности ООН 1701. Несмотря на прогресс в развертывании Ливанской армии (LAF) и частичном разоружении «Хезболлы», израильские авиаудары и единичные атаки Хезболлы подрывают доверие к соглашению.

Дипломатические усилия, возглавляемые послом США в Турции 77-летним миллиардером ливанского происхождения Томом Барраком (который одновременно является специальным посланником Вашингтона по сирийским вопросам), включая переговоры по демаркации границы, дают надежду на стабилизацию, но экономический кризис и региональная нестабильность создают серьезные вызовы. Удастся ли международному сообществу предотвратить новый виток насилия и какие перспективы открываются для Ливана?

Конфликт между Израилем и Хезболлой в 2024 году стал кульминацией длительного противостояния, достигающего войны 2006 года и Резолюции ООН 1701, которая требовала демилитаризации южного Ливана и монополии ливанской армии на оружие. Однако Хезболла, поддерживаемая Ираном, сохраняла военное присутствие, что вызывало напряжение. Эскалация 2024 года, спровоцированная атаками ХАМАС 7 октября 2023 года, привела к интенсивным израильским операциям в южном Ливане.

Спорные Фермы Шебаа остаются проблемой

Падение режима Башара Асада в Сирии ослабило Иран и Хезболлу, создав возможности для давления США и Израиля на демилитаризацию. В то же время эскалация в сирийской провинции Ас-Сувейда, где Израиль поддержал друзов, осложнила региональную динамику. Турция, усиливая влияние через посредничество в Сирии, опосредованно влияет на Ливан, формируя сложный фон для переговоров.

Успех переговоров зависит от позиций сторон. Израиль настаивает на разоружении Хезболлы и демилитаризации южного Ливана, оправдывая авиаудары предотвращением перевооружения, и поддерживает переговоры по границе, в частности, спорных Ферм Шебаа, которые считает частью Голанских высот. Ливанское правительство (президент Джозеф Аун и премьер-министр Наваф Салам) осуждает израильские нарушения, требует полного вывода израильских войск и поддерживает демилитаризацию, но отвергает нормализацию отношений из-за влияния Хезболлы и Амаль. Хезболла (лидер Наим Кассем) соглашается переместить силы за реку Литани при условии ухода израильтян за государственную границу, но сохраняет риторику сопротивления". США (посланник Томас Баррак) поддерживают Резолюцию 1701 и LAF, балансируя между правом Израиля на самооборону и давлением на него. Франция способствует демилитаризации через Международный технический комитет (MTC4L) и критикует израильские действия.

Соглашение от 27 ноября 2024 года предусматривало вывод израильских войск, перемещение Хезболлы за реку Литани и развертывание 10 000 солдат ливанской армии и подразделений UNIFIL. В апреле 2025 года ливанские представители сообщили о демонтаже 90% инфраструктуры Хезболлы к югу от Литани, а UNIFIL подтвердила передачу 225 складов оружия. Президент Аун анонсировал разоружение палестинских групп в лагерях беженцев с июня 2025 года. Рабочие группы, созданные в марте 2025 года, обсуждают демаркацию границы, присутствие израильской армии и вопрос заключенных.

Последняя активность зафиксирована 7 июля 2025 года, когда Баррак получил ответ Ливана на предложение о разоружении Хезболлы. Однако с 28 ноября 2024 года Израиль совершил более 3300 авиаударов, а Хезболла ответила обстрелом в Кфар-Шубе (2 декабря 2024), что подрывает доверие к соглашению.

Нарушение соглашения, в частности израильские авиаудары и атаки Хезболлы, является главным препятствием, затрудняя работу механизма мониторинга США. Внутреннее сопротивление в Ливане, где Хезболла сохраняет влияние, грозит гражданским конфликтом в случае принудительного разоружения. Спорные Фермы Шебаа остаются проблемой: Ливан считает их своей территорией, Израиль — частью Голан. Экономический кризис и гуманитарные вызовы усиливают напряжение, ограничивая способность правительства реагировать.

Томас Баррак, спецпосланник США, координирует механизм мониторинга соглашения и диалог по разоружению. 7 июля 2025 года он получил, по его словам, «выдающийся» ответ Ливана на предложение по Хезболле, выразив готовность США поддерживать экономические реформы. Баррак сотрудничает с Францией и ООН через MTC4L — (военный технический комитет для Ливана, который был создан для поддержки реализации соглашения о прекращении огня от 27 ноября 2024 года), но балансирование между поддержкой Израиля и давлением на него затрудняет прогресс. Его успех зависит от убеждения Хезболлы сотрудничать с ливанской армией и привлечения международной помощи.

Гуманитарный кризис, вызванный конфликтом 2024 года, существенно влияет на переговоры. По оценке Всемирного банка (ноябрь 2024), убытки достигли $8.5 миллиардов, разрушены тысячи домов, школ и больниц. Более 1.2 миллиона человек, в том числе 205 000 ливанцев и 385 000 сирийских беженцев, перемещены, многие из которых бежали в Сирию, где продолжается нестабильность в Ас-Сувейде. По данным ООН, 3.7 миллиона ливанцев нуждаются в помощи, но только 30% финансирования программы OCHA на $426 миллионов обеспечено (июнь 2025). Хезболла усиливает влияние через социальные программы, затрудняя разоружение. Международная поддержка, обещанная США и Францией, зависит от демилитаризации, но задержки тормозят восстановление, повышая риск социальных беспорядков.

Рабочие группы могут достичь прогресса в демаркации границы, в частности, относительно Ферм Шебаа, если Израиль и Ливан придут к компромиссу. Усиление ливанской армии через MTC4L и сотрудничество Хезболлы являются ключевыми для демилитаризации. Международная помощь, в частности финансирование программ OCHA, может уменьшить зависимость от Хезболлы и поддержать реформы. Ослабление Ирана после падения Асада создает благоприятные условия, но успех зависит от прекращения израильских авиаударов и вывода израильских войск. Без этого возможна новая эскалация.

