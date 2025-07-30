Станет ли Китай новым арбитром в войне России против Украины

Этот вопрос остается открытым с начала полномасштабного вторжения, но в последнее время превращается в настоящую дипломатическую интригу

Наш враг критически зависит от Китая (это его основной торговый партнер и «полусоюзник»). Но Пекин делает вид, что занимает нейтральную позицию. С высокой вероятностью, в ближайшие месяцы Трамп посетит Китай. От результатов этого визита зависит дальнейшая политическая стратегия крупного восточного игрока.

Реклама

Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп прямым текстом призвал Китай принять участие в мирных переговорах. С тех пор отношения США и Китая то улучшались, то ухудшались, то снова улучшались. Напомню, Трамп аннулировал ранее введенные пошлины на китайский импорт. В Белом доме заменили их на более выгодное соглашение. В ответ власти Китая сняли ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Обмен любезностями достиг апогея, когда во время обсуждения очередной торговой сделки Си Цзиньпин пригласил Трампа в Китай. Это случилось примерно два месяца назад, и с тех пор украинские политические эксперты гадают: когда именно Трамп встретится с Си и зависит ли будущий ход войны от этого события. Большинство экспертов единодушны: зависит.

Москва заметно нервничает

Следующий вопрос: где, когда и как это произойдет. Пока что есть несколько ответов. Один из вариантов — третьего сентября Трамп может посетить военный парад в честь 80-й годовщины Второй мировой в Пекине. Готовится ли к новым поворотам кремль?

И вот мы услышали интересный сигнал из Москвы: спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча российского диктатора и президента США Дональда Трампа может состояться в Китае. Вот так загадочно — «может». То есть, может состояться, а может и не состояться. Дословно: «Да, Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту. Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе».

Иными словами, по состоянию на сегодня, мы не знаем, получил ли Путин приглашение на встречу (скорее всего нет, потому что тогда бы Песков официально об этом сообщил), но Путин этого хочет, что-то планирует, рассказывает об этом всему миру устами своего представителя. Анекдотичность ситуации заключается еще и в том, что заявление Пескова прозвучало одновременно с заявлением Трампа о новом дедлайне для России и его фразой о том, что с Путиным «не о чем говорить».

Логика кремля понятна: Путин очень боится оставить Си Цзиньпина и Трампа тет-а-тет, поэтому он готов лететь на встречу даже не получив приглашения или, по крайней мере, требует этого приглашения. Кстати, Трамп до сих пор не принял решение о визите в Китай. Вполне возможно, что его встреча с китайским лидером состоится позже, на полях какого-то экономического форума.

Чем ближе осень, тем больше стирается противник в тщетных попытках совершить прорыв, тем больше истощается его экономика. С каждым днем позиции Москвы ухудшаются. Состояние дел на фронте имеет решающее значение на переговорах любого уровня. Мы не знаем, когда Трамп встретится с Си, что они будут говорить друг другу и как это повлияет на ход войны. Но мы видим, что Москва заметно нервничает. Когда враг нервничает — это хорошо, это вселяет сдержанный оптимизм.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора