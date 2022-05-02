Сколько украинцы ввезли авто без налогов и для кого 2 мая, 23:00 Цей матеріал також доступний українською

Распространяется много мифов и распрей по стране о так называемом массовом ввозе украинцами элитных иномарок под нулевое растаможивание

Мол, «завозят бентли», «избегают уплаты налогов и акциза, а из-за них — очереди на границе по несколько суток и невозможность ничего завезти волонтерам в армию».

Давайте разбираться.

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Вот последние данные: по состоянию на сейчас — в Украину завезли — 29 195 машин, из них — больше половины (16 793) — это машины стоимостью до 100 тысяч грн. То есть машины за $1,5–3 тыс.: недорогие, старые, идущие в большом количестве на нужды армии, терробороны или вместо потерянной машины на семью.

Далее — 11 406 машин — стоимостью от 100 до 500 тыс. грн. Часть из них точно на армию.

$5000 — нормальный пикап. Часть для себя. Большинство скромные подержанные машины, часть уже нет. 760 авто — от 500 тыс. до 1 млн грн. 196 машин — стоимостью от 1 до 2 млн грн.

Еще 40 очень дорогих и элитных машин — за 2 млн грн. Это, например, Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW.

О'кей, здесь прямая экономия — завезти дорогую машину без уплаты налогов. Никакого отношения к войне. Но разрешено законом.

И это всего 40 кейсов на страну.

Фото: Предоставлено автором

Выводы:

1. Миф о массовом ввозе элитных иномарок под нулевое растаможивание — полный фейк. Это то, в чем пытаются нас с вами перессорить. Не ведитесь кна него. Очень дорогих машин всего завезено 40 штук. Элитных иномарок — еще 196.

2. За месяц украинцы завезли действительно большое количество машин, но 65–70% из них всех — это машины, скромные, недорогие, старики, идут в подавляющем большинстве на армию или нужды терробороны и ВСУ. Из них также есть процент, который идет семьям. Машины за $3 тыс. люди покупают точно не от хорошей жизни, а чтобы иметь физическую возможность передвигаться во время войны. Это жизненная необходимость.

Меньше зрады — больше доверия друг к другу

3. Около 1000 авто — это машины стоимостью более 500 тыс. грн, то есть уже хорошие машины для себя, а не для армии, которые позволили украинцам сэкономить на акцизе и других налогах при ввозе.

Только 1 тыс. — за целый месяц на всю Украину. Считаю это совершенно не катастрофическим показателем.

Думаю, что было бы хорошо разработать возможность для тех, кто завез эту тысячу машин сразу через Дию добровольно уплатить налог на них, который, например, напрямую пойдет на ВСУ.

Попробую такую идею воплотить. И думаю, что большинство из них точно захотят и смогут оплатить если не весь налог, то, по крайней мере, какую-то его часть. И отдать на нужды армии. Это будет морально правильно по отношению ко всей стране.

4. Сегодня нам также нужно разгрузить немного очереди на границе, потому что гуманитарка и машины для армии физически не могут быть доставлены в таком большом потоке.

Но мое профессиональное категоричное мнение, что все машины до 100 тыс. грн (или даже до 200) должны завозиться и дальше без уплаты каких либо налогов или, по крайней мере, без повышенного акциза.

Это позволит людям дешево и быстро купить машину вместо собственной потерянной во время войны. Экономика должна работать, для этого тоже нужны машины.

А вообще — нужно было установить в первоочередном законе лимит на «нулевую» растаможку по стоимости. И по нормальной стоимости растаможивать все, что дороже 200 тыс., кроме пикапов идущих на армию.

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Все, что больше 200 тыс., должно оставаться так, как есть.



Именно такие нормы потребую. И буду подавать соответствующие поправки.

Поэтому меньше зрады — больше доверия друг к другу.

Думаю, мы на том шаге, когда никаких инициатив, которые во время войны разрушают доверие между нами и пытаются забирать последнее налогами, — не пройдут. Давайте не разрешать манипулировать собой. И к этому, пока мы едины — мы точно непобедимы.

Как только начнем делить друг друга на классы, машины, уехали — не уехали, волонтерили — не волонтерили, купили машину для себя — купили для армии, — тогда с нами будет легко справиться. Не надо.

И для тех, кто не в теме, о чем я: месяц назад парламент освободил от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.

Тогда это сделали, потому что было несколько причин, которые актуальны и сейчас:

1. Быстро доставить автомобили для армии, терробороны и всех гуманитарных и военных нужд.

2. Разрушено и повреждено множество машин обычных людей.

За первые месяцы войны граждане потеряли около 500 тысяч машин. Лично видели целые «кладбища» машин в Буче, Бородянке и других городах.

Поэтому сейчас морально правильная история со стороны государства — позволить гражданам быстро и максимально дешево купить машину на семью, без налогов вообще + для работы бизнеса и экономики тоже.

P.S. И, да, я тоже против возобновления камеральных проверок в законопроекте. Об этом напишу отдельно.

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