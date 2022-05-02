Три ошибки в Украине, которые нужно исправить 2 мая, 15:05 Цей матеріал також доступний українською

И не повторять

Во время героического сопротивления украинского народа очень многие институты и конкретные люди в Украине проявили себя неожиданно сильно. Вооруженные силы Украины уже не нуждаются в дополнительных комплиментах. Как Нацбанк удерживал банковскую систему во время кризиса, будут изучать в ведущих экономических университетах мира. Вряд ли были примеры, когда страна находится под давлением такой вооруженной агрессии и одновременно способна удержать курс валюты стабильным, даже на черном рынке. И есть еще много примеров, будь то цифровая трансформация или энергетика.

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Но есть и ошибки. И о них нужно говорить. Чтобы их не повторять.

Ошибка № 1.

Это заметили все, у кого есть авто. Государственное регулирование цен на бензин. В принципе, любое государственное регулирование всегда плохая идея. И всегда имеет только одно последствие. Тот продукт, стоимость которого вы регулируете, исчезает с полок. Похоже, последние годы в Венесуэле это продемонстрировали всему миру. Но мы решили повторить.

Это заметили все, у кого есть авто

Конечно, ситуация и так сложная, и причин для проблем на рынке много. Это и ракетные удары россиян. Это и значительные потребности Вооруженных сил, накладываемые на посевную. Но как раз в такой ситуации нужно вести себя осторожно, а не повторять стратегию слона в посудной лавке. А государство всегда так себя ведет, когда вмешивается в экономику. И ценовые ограничения, которые на фоне дорогой нефти требовали от бизнеса продавать бензин, иногда даже дешевле себестоимости, не могли не привести к дефициту.

Это ошибка, ее нужно изучить и никогда не повторять.

Ошибка № 2.

Это удивительная смесь из популизма и благих намерений. А именно внедрение нулевой пошлины на ввоз автомобилей во время военного положения. И мы сейчас не говорим о том, какие там должны быть пошлины вообще, высокие или низкие. Это не предмет дискуссии. Речь именно о введении нулевых пошлин в текущей ситуации. В тот момент, когда Нацбанк всячески ограничивает импорт, способствующий валютной стабильности, вдруг открывается такое окно для вывода денег из страны. На продукты очевидно некритического импорта. Так что речь идет не только о потерях налоговых от отмены пошлины, но и о суммах, которые выводятся из страны во время войны. Не говоря уже о логистических проблемах, возникающих на границе из-за очередей желающих воспользоваться войной для покупки дешевых авто. Не говоря уже о тех мыслях, которые возникают у поляков, например, которые нам сейчас помогают, но вместе с тем видят очереди из люксовых авто, которые закупают бедные украинцы.

Да, есть вопросы нужд фронта и волонтеров. Но для «бандеромобилей» можно было делать отдельные исключения, это очень специфические авто. Как и для владельцев авто, уничтоженных россиянами. Но что-то подсказывает, что потерявшие авто и те, кто завозит сейчас новые автомобили из Польши, не очень-то и пересекаются.

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Следует признать, что это была ошибка. И поскорее ее исправить.

Ошибка № 3.

Она только назревает. Правительство предлагает увеличить военный сбор в два раза. До 3%. Так, у Минфина должны быть расчеты, как это может увеличить поступления в бюджет. Но есть ли расчеты, сколько людей из-за этого потеряют работу. Это прямое увеличение давления на белый бизнес, который сейчас пытается работать и платить белую зарплату.

Не очень логично увеличивать давление на бизнес в тот момент, когда важно сохранить каждое рабочее место. Ибо в этом году не только рекордно упадет украинский ВВП, но и рекордно вырастет безработица. И государство должно делать все, чтобы снизить ее уровень, а не давить на бизнес, подталкивая его к уменьшению количества рабочих.

Это та ошибка, которую еще не совершили. Но которая может быть очень дорогой.

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