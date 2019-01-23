Сколько стоит право быть предпринимателем в Украине 23 января, 08:03 1108 Цей матеріал також доступний українською

С 1 января снова выросли штрафы для предпринимателей за нарушение трудового законодательства

Отныне за оформленного с нарушениями или не по трудовому договору работника будут начислять штраф более 125 тыс грн. А за недопуск контролеров к даже незаконной проверке на предприятии – 417 тыс грн.

Представьте себе, что означают подобные суммы для обычного предпринимателя. Особенно, если он живет и работает в небольшом городке. Где часто предприниматель занят тем, чтобы хватило удержаться на плаву, оплатить счета и обеспечить свою семью.

И вот в этой ситуации к вам приходят контролеры и говорят: плати. Не несколько тысяч гривен. Платы сотни тысяч. Нету? Будешь отвечать собственным имуществом. Чувствуешь свою правоту? Хорошо, иди в суд, и там, тратя деньги на юристов, начинай неравную борьбу с государством.

Это не выдумки. Это суровая реальность, в которой ежедневно живут сотни тысяч предпринимателей по всей стране. С каждым месяцем этот прессинг усиливается. За девять месяцев прошлого года Государственная служба труда оштрафовала украинских предпринимателей на 1,23 млрд грн.

Это не выдумки. Это суровая реальность

Если не остановить этот каток, в 2019-м эта сумма возрастет и мы получим «пиррову» победу. В бюджете якобы появятся дополнительные средства, зато много предпринимателей перестанут работать. В конце концов рабочих мест станет меньше, а безработных – больше.

Что нужно сделать, чтобы над предпринимателями перестал висеть дамоклов меч?

Усиливать общественное давление! Предприниматели, общественные организации, местные советы, депутаты должны настаивать на изменении правил и продолжить дело, начатое сразу после повышения штрафов для работодателей.

Что за это время уже удалось? Разработать и зарегистрировать в парламенте законопроект о снижении штрафов и сопутствующие проекты, законопроекты были одобрены в комитете ВРУ по вопросам социальной политики, занятости и социального обеспечения.

Почему это важно?

Потому что нельзя всех, кто совершает административные правонарушения, в том числе взяточников, штрафовать на 300-600 грн, а предпринимателей – на сотни тысяч гривен. Потому что нельзя антиконституционными постановлениями Правительства развязывать руки контролерам и создавать условия для террора над работодателями и коррупции. Потому что страна, в которой за право быть предпринимателем нужно уплатить до полмиллиона гривен, не имеет шансов выбраться из нищеты.

Вот из таких пазлов, как этот, и состоит наше будущее. Поэтому стоим на своем, объединяемся и возвращаем право предпринимателям жить и работать в своей стране.

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