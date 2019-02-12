Синяя шапка или Amazon Вчера, 10:26 1154 Цей матеріал також доступний українською

Рынки капитала продолжают радовать инвесторов

Пока мы, утопая в грязи тающего снега, путаясь во вранье главных героев президентской кампании и спасая златовласую Ульяну от инсинуаций циничных несвободных радикалов, готовимся выбрать себе будущее, рынки капитала продолжают радовать инвесторов.

Конечно, это не более чем совпадение, но рынки растут аккурат с того момента, когда десятки претендентов вступили в жестокую и бескомпромиссную борьбу за насквозь прогнивший, разъедаемый коррупцией и подточенный неверием людей украинский президентский трон.

Какая связь между этими событиями? Да, никакой! Хотя, философски, схожесть есть. Ведь выборы президента и инвестиции в ценные бумаги – это надежда на лучшую жизнь в будущем. В конце концов, покупка ценных бумаг – тоже выбор. И выбирать приходится не из десятков, а из тысяч кандидатов. Да еще каких! Богатых, умных, честных, открытых, готовых честно отчитаться о предыдущих достижениях и дать объективный прогноз на будущее.

И нужно признать, что кандидаты с очень известными именами, Apple, Facebook, Boeing и тысячи других, последние семь недель провели ударно. Они не воровали синих шапок, не выставляли себя клоунами, не врали о том, что снизят цены на iPhone вчетверо или сдадутся на милость китайским конкурентам ради дешевого риса. Они прямо, честно и простым языком рассказали о том, что в прошлом квартале все сложилось просто замечательно, засомневались в будущем, но и этого хватило, чтобы их акции за каких-то семь недель взлетели в цене на 15%.

Что и говорить, отличный заработок. Не хуже украинских ОВГЗ, с помощью которых при определенной сноровке тоже можно отлично заработать. Более того, в американском рынке есть свои преимущества. Во-первых, с моральной стороны легче – не нужно обдирать нищее государство, запутавшееся в собственных долгах и продлевающее агонию строительством пирамиды. Согласитесь, что одалживать под 20% можно лишь пребывая в отчаянном положении и не задумываясь о завтрашнем дне. Ну а, во-вторых, риски поменьше. Когда пирамида рухнет, вас не придавит.

Кстати, о выборе… Инвестируя в рынки капитала, вы реализуете свою мечту о будущем самостоятельно, не доверяясь кандидатам с сомнительной репутацией, как у нас сейчас, различие между которыми, чаще всего состоит лишь в разности половых признаков.

И не жалуйтесь на судьбу, прикрываясь жалкими отговорками, что мол, «где американские акции, а где я». На прошлой неделе вступил в силу закон «О валюте», благодаря которому реализовать свое право выбора cчастливого будущего, связав его с Google и Аmazon или хотя бы тем же производителем марихуаны, Tilray, стало гораздо проще. Да, что там проще, главное – это выгоднее и надежнее, чем выбирать между двумя «ошенками» и «Весельчаком Зе».

Недавно, одни исследователи попытались вывести формулу богатства, определив шесть качеств, которые помогут вам разбогатеть, невзирая на возраст и уровень доходов. Ученые утверждают, что богатым может стать кто угодно, если обладает определенными чертами:

· Бережливостью, желанием сберегать, меньше тратить и держаться в рамках бюджета.

· Уверенностью при принятии финансовых и инвестиционных решений.

· Ответственностью за финансовый результат и пониманием того, что удача играет весьма незначительную роль в его достижении.

· Планированием или умением определять финансовые цели.

· Последовательностью в достижении целей, до самого завершения процесса.

· Социальной стойкостью, или умением не совершать ненужные траты, делая модные приобретения.

В принципе, ничего сложного. Жаль только, что наше государство не одарено ни одним из этих качеств. Хотя, говорят же, что со временем определенные достоинства можно развить в ком угодно. Чем черт не шутит, может и у одного из наших кандидатов что-то такое полезное для людей получится. Ну, а пока этот вопрос будет выясняться, попробуйте прорваться в одиночку. Уверен, найдутся тысячи людей, у которых получится.

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