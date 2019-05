Сильная гривня и луковое ралли Сегодня, 14:53 3440 Цей матеріал також доступний українською

Не успели мировые рынки толком проснуться после пасхальных каникул, как получили обухом по голове со стороны американо-китайской торговой войны

Спекулянты давно расслабились, решив, что переговорный гений Трампа сыграл и сделка уже на мази, но тут вдруг все пошло не так. В Китае тоже умеют вести жесткие переговоры и их предложения по сделке на ленточке дедлайна оказались похожи больше на письмо из «Тимур и его команда», которое в команде Трампа прочитали как «будут бить морды». В общем, сделка зависла на волоске, американцы уже ввели новые тарифы на китайские товары, которые отплыли из портов Поднебесной и будут в пути еще как раз две недели. А рынки предсказуемо упали. Индекс S&P500 откроет пятницу на отметке 2870 пунктов.

Стоит отметить, что рынки еще более-менее спокойно отреагировали на новости, ведь их не оставляет надежда на то, что главный китайский переговорщик, который сейчас прилетел в Вашингтон, приехал не просто так, и стороны еще успеют договориться. И все это часть жесткой переговорной стратегии и «так надо». Ведь у рынков сейчас позитивный настрой и в такие моменты надежда не умирает, как заколдованный Джон Сноу, даже тогда, когда давно уже пора. Что ж, остается надеяться, что Трамп прекрасно понимает, что происходит, когда люди сталкиваются со своими же обманутыми ожиданиями, и на фоне умеренной поступи Джона Байдена не будет ставить себя на грань краха. Тем более, еще ни один президент в США не переизбирался на фоне рецессии. Хотя у Трампа всегда остается надежда дискредитировать последнего с помощью украинской истории, тем более, украинских «историков» ничему не учит их печальный опыт с самим Трампом и они активно сейчас пытаются помочь президенту США накопать хоть какой-то компромат на своего конкурента.

Зато в украинском участке мировой экономики тишина и покой. Переговоры США и Китая для нас так же далеки, как Альфа-центавра (хоть последствия бада бума там мы можем ощутить на себе в полной мере и не через миллионы лет), а майские праздники в самом разгаре, пусть погода и не позволяет полноценно провести их, сажая картошку. В итоге, украинским спекулянтам и инвесторам (если такие и есть) остается только смотреть футбол и сериалы. Что ж, до полуфиналов Лиги чемпионов мы нынче далеки, как до переговоров между США и Китаем, и можем лишь со стороны восхищаться чисто английским убийством как местью британцев за унижение Брекзитом (как всегда, сами виноваты, но надо кому-то за это отомстить) и изучать мудрые мысли на примере Игры Престолов, например, о том, что упырь на Севере не такая большая проблема, как сумасшедше делающая власти барышня в столице. Играя на негативном новостном фоне, украинские еврооблигации потеряли на этой неделе около двух пунктов в цене, не в силах найти в себе позитивных новостей из Украины, чтобы сопротивляться негативному влиянию того самого Альфа-Центавра. Разве что радоваться, что сама Кристин Лагард поздравила Зеленского, но насколько это приятно последнему, и насколько звонок Кристин важнее звонка из Тель-Авива, пока точно не ясно.

Зато внутри страны продолжает укрепляться гривня. К обычной сезонности добавилась повышающаяся активность иностранных покупателей в государственных облигаций. За последние несколько месяцев через этот канал зашло порядка миллиарда долларов, что не могло не сказаться на курсе. И пока они не собираются останавливаться. Об этом свидетельствуют как и результаты аукциона на этой неделе, так и предвкушения лондонских банкиров от запуска Clearstream, который должен стать реальностью уже в самое ближайшее время. Так что теперь просто любопытно, сможет ли вал нерезидентов соперничать с украинской сезонностью, которая должна привести к падению курса гривны уже в июле. Но если аппетит иностранцев сохранится, то кто его знает, может еще одна традиция падет. Хоть сами иностранцы достаточно переменчивые товарищи, и если погода на международных рынках изменится, то они могут и передумать.

Пока же их притягивает как магнитом высокими ставками в Украине, тем более, Нацбанк уже дал старт их снижению. А значит, иностранцы могут заработать как процентный доход за счет высокого купона, так и торговый, в результате роста цен. Правда, негативный сюрприз на этой неделе подготовила инфляция, апрельские данные которой оказались выше ожиданий абсолютно всех аналитиков, по крайней мере, тех, кто не использует в своем лексиконе слова «геноцид» и «борщовой набор». Годовая инфляция составила 8,8%, и вперед ее толкают цены на овощи. И лидером тут оказался лук, в котором наблюдается настоящее ралли, на зависть любому биткоину. И остается только сожалеть, что в Украине нет аграрной биржи, где могли бы торговаться фьючерсы на лук и капусту. Лук, стоимость которого год назад составляла порядка 6 гривен за килограмм, внезапно взлетел до 40 гривен, после чего отбился до 35 гривен за килограмм. Если отбросить конспирологические версии о том, что мировая закулиса пытается лишить украинцев витаминов, чтобы Ульяне Супрун было легче подсадить простых бабушек на дорогие лекарства международной фарммафии, то можно заметить, что в Европе в прошлом году не сложилось с урожаем лука, в результате чего возник большой дополнительный спрос, на который радостно отреагировали аграрии, от Таджикистана, до Украины. Но поскольку если где-то лука становится больше, то в другом месте его становится меньше, то европейские потребители просто вытянули как вакуумный пылесос весь лук из Украины, пока цены не стабилизировались на уровне импортного паритета. Аграриям хорошо, по крайней мере. И скорее всего, в этом году они посеют очень много лука. Правда, и в Европе урожай в этой году будет вероятно лучше, так что уже через год мы увидим обратную картину.

P.S. "Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome”

Arthur Ashe

