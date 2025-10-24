Украину ожидает тяжелая зима

Вот, что мы имеем по состоянию на сейчас

1. Министерство финансов США (OFAC) объявило о первых санкциях при президентстве Дональда Трампа, направленных против двух крупнейших нефтяных компаний России: Роснефть и Лукойл, а также их 34 дочерних структур.

Цель: уменьшить способность Кремля финансировать войну и поддерживать ослабленную экономику.

Призыв: министр финансов Скотт Бессент призвал Москву «немедленно прекратить огонь» и предупредил, что США готовы к дальнейшим действиям.

Условие мира: постоянный мир «полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры».

2. Евросоюз: 19-й пакет санкций по СПГ (сжиженный природный газ) и теневому флоту. ЕС окончательно утвердил 19-й пакет санкций, который значительно усиливает давление на:

— энергетику — запрет импорта российского СПГ ((поэтапно до 2027 года) и усиление запрета сотрудничества с Роснефтью и Лукойлом (Lukoil OAO);

— теневой флот — санкции против еще 117 танкеров «теневого флота» (всего их теперь 558);

— финансы/технологии — полный запрет транзакций с 5 банками, ограничение платежной системы Мир, полный запрет криптовалютных услуг для граждан РФ, а также экспортные ограничения на микросхемы и технологии для ВПК.

Запад усиливает экономическое давление, но Россия это игнорирует

3. Отказ Москвы: никакой «заморозки» войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров категорически отверг идею Дональда Трампа о немедленном прекращении огня и замораживании войны по линии фронта.

— Позиция РФ: Россия стремится лишь к «долгосрочному миру», а не к перемирию, которое «ни к чему не приведет».

— Аргументация Лаврова: немедленная остановка означает «забыть о первопричинах конфликта» (это, по его мнению, внеблоковый статус Украины и «геноцид русского населения»).

— Главный отказ: «Прекращение огня сейчас означало бы лишь одно: огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима».

Как видим, коллективный Запад усиливает экономическое давление, но Россия это игнорирует, продолжая использовать свою циничную риторику для оправдания полномасштабной войны.

Чего нам ожидать? Давления на нас внутри страны.

Россияне работают и будут работать в тылу Украины. Телеграм-каналы с пропагандой и фейками, противостояние, столкновение лбами, использование болезненных тем и так далее — весь этот инструментарий будет задействован на полную.

Речь идет о дестабилизации внутри страны. Поверьте, они это умеют делать и они обладают для этого достаточными ресурсами.

Они будут кошмарить страну еще больше. Да, зима будет тяжелой. Чтобы заставить людей покидать дома, паниковать, чтобы радикализировать настроения внутри. Все это — принуждение к капитуляции.

Они не хотят, чтобы мы существовали вообще.

Что делать нам? Понятно, что не вестись информационно и не поддерживать вражеские нарративы. Все это «приехал в Одессу, а там все на русском разговаривают, ой, лышенько!», «всем трындец, нас сдали, умираем», «скоро будем голодные и холодные, власть хочет, чтобы мы освободили территории». Ну, вы поняли.

Конечно, власть должна прекратить дерибанить и выжимать последние деньги из бизнеса, при этом тратя миллиарды на проекты по типу единыхновостей.

Исполнительная власть имеет в своих руках самое важное — административный рычаг. Было бы лучше использовать его на прямую борьбу с врагом, а не на сведение счетов внутри страны.

И еще одно. Ни одна страна в мире не выдержала бы сейчас то, что выдерживает Украина.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора