Трамп ударил по кошельку Путина

Съемки сериала под названием «Будапештские посиделки» на паузе. Трамп, решил, что лента (или шоу) не будет иметь успеха, и отменил запланированную встречу с Путиным

Трамп имел веские основания для такого решения. Во-первых, Кремль просигнализировал о намерениях продвигать дальше свои максималистские требования, на которые никогда не согласится Украина. Во-вторых, Трамп, очевидно, помнит, как Путин оставил его в дураках во время встречи на Аляске.

«Не хотел бы напрасно тратить время», — так объяснил свое решение сам американский президент. Позиция Трампа выглядит абсолютно логичной. Не менее логичным является также его следующий шаг: США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных гигантов — Роснефти и Лукойла. Мы видим, что Трамп переходит от слов к конкретным делам, и делает это довольно метко.

Здесь надо сказать, что корпорацию Роснефть называют личным кошельком Путина. О том, что санкционный удар попал в цель, свидетельствует нервно-гротескная реакция заместителя председателя совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что Дональд Трамп «стал на путь войны с Россией и полностью солидаризировался с сумасшедшей Европой».

Санкционный удар попал в цель

Кстати, о Европе. Европейский Союз в унисон с США окончательно утвердил свой 19-й санкционный пакет. Это очень эффективный перечень экономических ограничений с длинной историей, которая напоминает экономический детектив.

В течение нескольких месяцев пакет системно блокировался Венгрией, Словакией и даже Австрией, которая пыталась вывести из-под удара активы своих банков. Последние предостережения в Совете Европы были сняты поздно вечером 22 октября, а уже в восемь утра 23 октября состоялось окончательное общее одобрение документа.

Даже поверхностное описание утвержденного санкционного пакета может занять несколько страниц. В частности, санкции предусматривают экономическую изоляцию нефтяных компаний, запрет транзакций через российские платежные системы, а также дополнительные экспортные ограничения для усложнения доступа РФ к микросхемам и технологиям, которые могут использоваться в военно-промышленном комплексе.

Экономические аналитики выдвигают разные версии по поводу того, как теперь будут выглядеть торговые связи между РФ, Китаем и Индией. С одной стороны, этим странам может быть выгодно игнорировать западные санкции. С другой — у США и ЕС есть рычаги влияния на конкретные индийские и китайские компании и банковские учреждения. В любом случае Россия лишится части внешнего рынка сбыта.

Украинцы привыкли несколько скептически относиться к самому слову «санкции». Но это не значит, что они не действуют. Именно сейчас, когда российская банковская система и промышленность погружаются в кризис, экономические удары со стороны США и Европы могут дать максимальный эффект. Это гораздо более мощные инструменты, чем бесконечные дипломатические переговоры.

Остается добавить, что большую «санкционную симфонию» дополняют дальнобойные удары Сил Обороны Украины. Так, «дальнобойные санкции» были наложены на Рязанский нефтеперерабатывающий завод (кстати, входит в уже упомянутую Роснефть). 22 октября — на Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод (республика Дагестан) и Саранский механический завод (республика Мордовия).

Наша системная «санкционная» работа продолжается днем и ночью. Рано или поздно мы заставим врага вопить о мире. Слава Украине!

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора