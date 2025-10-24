В ответ на санкции США против Лукойла и Роснефти Кремль, который ранее воздерживался от прямой публичной критики президента США Дональда Трампа, изменил риторику, пишут аналитики Института изучения войны в своем отчете . Теперь в заявлениях высших должностных лиц в Москве действия Трампа называют «недружественными», а Вашингтон — противником РФ.

Российский диктатор Владимир Путин 23 октября заявил, что Трамп ввел эти санкции, чтобы оказать давление на Россию, и отметил, что они являются «недружественным актом в отношении России». Диктатор утверждал, что действия Трампа вредят российско-американским отношениям и нарушают работу мирового энергетического рынка. Путин также продолжал подчеркивать устойчивость российской экономики к западным санкциям, утверждая, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся. В то же время Путин признал, что «нет ничего хорошего или приятного» в новых санкциях США против России — в ISW называют это заявление «неявным признанием» того, что санкции навредят экономике России.

Кроме того, 23 октября заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своих англоязычных и русскоязычных аккаунтах Telegram, что «США — наш [России] противник, а их разговорчивый „миротворец“ [Трамп] теперь полноценно встал на тропу войны с Россией». Медведев также добавил, что война России в Украине теперь является войной Трампа, а недавние политические решения Соединенных Штатов — «актом войны против России».

В ISW отмечают, что Кремль обычно позволяет Медведеву озвучивать в инфопространстве гиперболизированные заявления, которые отражают крайние позиции Кремля и напрямую передают подтекст сообщений других российских чиновников. Аналитики напоминают, что ранее Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля публично не называли США в лице администрации Трампа «противником России» и до 23 октября и были осторожными в своей критике в адрес Вашингтона под руководством Трампа — вероятно, сохраняя эту осторожность, чтобы добиться уступок в войне России против Украины, избежать санкций США и заключить двусторонние экономические соглашения.

Поэтому новые заявления Путина и Медведева являются «значительным поворотом» в риторике Москвы, который, вероятно, призван оправдать Россию за отказ вести переговоры с Украиной или соглашаться на прекращение огня, ранее предложенные Соединенными Штатами и Украиной, констатируют в ISW.

Параллельно другие российские чиновники продолжают подчеркивать экономическую устойчивость РФ и необходимость достижения ее военных целей. В ISW предполагают, что таким образом российские власти готовят внутреннюю аудиторию в РФ к экономическому влиянию западных санкций и к длительной войне. Так, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова 23 октября заявила, что санкции против России не повлияют на ее политику — вероятно, имея в виду войну против Украины. Она добавила, что давление администрации Трампа на Россию не решает вопросов, необходимых для прекращения войны. А первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной думы России Алексей Чепа 22 октября ответил на критику Трампа относительно готовности Путина к миру, заявив, что «резкие и радикальные» заявления Трампа и отмена встречи в Будапеште не означают, что США и Россия прекратили подготовку к следующему саммиту.

В то же время Чепа заявил, что предложение Трампа о немедленном прекращении огня не будет иметь никакого эффекта, поскольку оно не решает «первопричин» войны России против Украины. Таким образом он фактически оправдал перед внутренней аудиторией России отказ Путина от мирных усилий Трампа, констатируют аналитики ISW. Они подчеркивают, что эти заявления высокопоставленных чиновников Кремля и ведущих депутатов Государственной думы России призваны оправдать отказ России от неоднократных попыток продвижения мирных инициатив, который и является фактической причиной отсутствия содержательных мирных переговоров.