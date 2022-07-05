Петр Олещук

Петр Олещук

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

«Границы» украинских областей. Что навязывает нам враг

5 июля, 17:38

Врагу довольно давно удалось навязать нам искаженное видение значимости «границ» украинских областей

Ще з 2004 року, коли технологи малювали нам борди з «Трьома сортами українців», нам насаджувалася думка, що кордони українських областей мають якесь особливе значення, і що десь на межі двох областей починається «русский мир».

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Насправді ж Україна — унітарна держава, де області — це суто адміністративні утворення. Україна розділена на області виключно заради зручності управління. Хоча кількість і перелік областей зафіксовані у Конституції, назвати їх остаточними чи незмінними теж не можна.

Поділили Україну на області комуністи, керуючись власними міркуваннями про зручність. У підсумку аграрний та україномовний північ Луганщини приєднали до промислового і російськомовного півдня.

Нічого особливого у кордонах областей немає. Мешканці сусідніх сіл Донецької, Луганської і Харківської областей не відрізняються нічим.

Те, що божевільний бункерний диктатор надумав оголосити мешканців Луганщини «окремим народом» не означає нічого.

Уся територія України — однакова. Уся вона має однаковий статус

Але нам це нав’язали. Нас примусили думати у парадигмі: «Ворог захопив ще одну область — проведе там „референдум“ і анексує». Але на це зважати не треба.

Уся територія України — однакова. Уся вона має однаковий статус. Уся вона однаково важлива. Усю треба звільняти. З усієї треба виганяти ворога. Потім її адміністративно можна змінити, пристосувавши до сучасних умов (а не до адміністративних вимог сталінського СРСР).

Ми маємо пам’ятати одне — Україна обов’язково поверне все, що нам належить. У лютому Росія сподівалась, що захопить всю Україну. Навесні окупанти робили вигляд, що прийшли «назавжди» в північні області. Зараз вони зображають, ніби «назавжди» на Донбасі чи на півдні нашої країни.

Нехай граються у «референдуми», нехай проголошують «республіки» у кожному селі — все це «полова». Єдине, що має значення — це конституційні кордони України, а не якісь уявні адміністративні межі.

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Теги:   Луганская область Русский мир Война России против Украины

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