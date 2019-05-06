Российский капкан независимой Армении Сегодня, 11:26 954 Цей матеріал також доступний українською

После Бархатной революции многие ожидали, что Армения сменит свой геополитический курс

Вернулся из Еревана. Пока будете читать этот текст, проводите параллели с Украиной. Все это могло произойти и с нами, если бы в ноябре 2013 года мы не вышли на улицы. И это не злорадство. Дочитайте и вы поймете, что это искренне. Я уже писал о внутренних переменах в Армении. Теперь – о внешних координатах; о самом главном в очень общих чертах.

- Бывают профессиональные картежники, которые говорят – будь у тебя мешок пшеницы, я по зернышку заберу из твоих рук. Теперь этими договорами и вообще в течение последних 20-25 лет Россия по зернышку забирает наш суверенитет. А мы смотрим, мол, да, такова международная практика, нормально, так принято. А что принято? О чем этот договор?

Это фрагмент из выступления нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна, которое он произнес в парламенте всего два года назад. На тот момент Никол Пашинян был руководителем фракции «Елк» и выступая с трибуны сказал то, что было на уме у большинства армян.

После Бархатной революции многие ожидали, что Армения сменит свой геополитический курс. У этих ожиданий были свои основания. Частично из-за пророссийского курса прошлого президента, частично в силу критики этой позиции со стороны нового лидера страны.

Этот выбор был сделан задолго до Пашиняна

Но сразу после революции Никол Пашинян заявил, что страна не будет менять геополитическую ориентацию и Армения останется и в составе ЕврАзЭС и членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Но тут надо быть справедливым. Этот выбор был сделан задолго до Пашиняна. Слабая экономика, отсутствие ресурсов, неподконтрольные органы власти и тлеющий конфликт в Нагорном Карабахе сделали нового премьера заложником многолетней политики прежнего режима, который поставил страну в полную зависимость от Российской Федерации.

Военная база. У Армении есть свой аналог ЧФ РФ. В Гюмри расположена российская военная база численностью до 5000 человек. С 2005 года в рамках ОДКБ Россия на безопасной основе готовит военные кадры для всех стран организации в своих военных учебных заведениях. Изначально срок пребывания базы должен был закончится в 2020 году. Но в 2010 году был подписан дополнительный протокол о продлении срока пребывания российской военной базы на территории Армении до 2044 года.

Ровно в том же году Виктор Янукович подписал Харьковские соглашения, которыми продлил пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года. И нам рассказывали, что никакого отношения к геополитике это не имеет, просто дружба и газ.

Энергетика. В декабре 2013 года бывшее правительство Армении подписало с Россией газовое соглашение, согласно которому в течение тридцати (!) последующих лет, до 2043 года Ереван будет покупать газ только у Газпрома.

Месяцем ранее Армения внезапно сменила свое решение подписывать соглашение об Ассоциации с ЕС и присоединилась к ЕврАзЭс. Ровно в эти дни мы с вами отстаивали свой выбор на Майдане, а прежнее правительство и президент рассказывали, что никакой зависимости от России нет и не будет.

Что интересно, российский газ продается населению Армении в четыре раза дороже, чем в самой России. Главный газовый оператор «Газпром Армении» на сто процентов принадлежит России и, помимо прочего, владеет всей газотранспортной и газораспределительной системой страны. Это к тому, что России принадлежит львиная доля гидроэлектростанций и тепловой энергетики, а единственная Армянская АЭС находится у россиян в концессии.

Примерно 20% (!) ВВП страны составляют перечисления армян, выехавших в Россию на заработки. Стопроцентными «дочками» российских компаний являются телекоммуникационные сети «АрменТел» (наш аналог Укртелеком) и компания, которой переданы в концессию все (!) железные дороги страны. А между погранвойсками России и Армении действует соглашение о совместной охране государственной границы Армении с Турцией и Ираном. Что, помимо прочего, позволяет россиянам полностью контролировать пропускной режим во всех аэропортах.

Но невзирая на все вышенаписанное, в Армении живет огромное количество людей, которых не устраивает система координат взаимоотношений с Россией. Инцидент со мной в Ереванском аэропорту вызвал бурю возмущений. Местный офис Хельсинкской гражданской ассамблеи обратился к правительству Армении с требованием запретить пограничникам ФСБ России нести службу в аэропортах и предложила парламенту оспорить в Конституционном суде законность договора между Москвой и Ереваном о статусе и деятельности российских пограничников на территории Армении.

Еще раз подчеркну. Это не злорадство. Это система координат, в которой Украина стала живой историей: на собственном примере мы либо докажем, что можно жить, разговаривая на равных даже с большим соседом, либо станем крахом надежд целого региона.

Текст опубликован с разрешения автора

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