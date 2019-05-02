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Мустафа Найем

Народный депутат

Армения после бархатной революции

Сегодня, 19:29
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Ровно год назад в Армении прошла революция 

У протестующих было три главных требования: демонополизация и борьба с коррупцией, свободные выборы и расследование расстрела протестующих 1 марта 2008 года.

Демонополизация. Монополии в Армении были главным источником коррупции и обогащения политиков и чиновников. Привилегии на импорт для близких друзей власти касались всего – от дизтоплива, бензина, сахара и до бананов. В общей сложности монополизирован был ввоз почти 20 тысяч наименований товаров. 

Сегодня этого нет. От слова вообще. Теперь каждый гражданин Армении в рамках законов может ввозить в страну все, что посчитает нужным. Я лично был свидетелем обеденного разговора рестораторов, которые спокойно обсуждали, как привезти и продавать в Ереване древесный уголь и фрукты.

Борьба с коррупцией. После революции Армения столкнулась с теми же проблемами, что и Украина. Среднее звено органов прокуратуры и досудебного расследования, а также судебные органы по-прежнему ассоциированы со старым режимом республиканцев. Главная причина – нехватка кадров и отсутствие соответствующей подготовки новых людей. Как следствие, отсутствие громких уголовных процессов и бессилие перед системным сопротивлением старого режима на уровне судов и прокуратуры. 

Главное оружие новой команды – максимальная публичность

Уровень коррупции значительно упал только в блоке общественной безопасности полиции. В остальных сферах прямая коррупция трансформировалась в саботаж реформ и препятствование расследованию преступлений бывших чиновников и политиков. Сегодня Армения на пороге новых механизмов т.н. "переходного правосудия". В том числе, введение статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и дискуссии о создании антикоррупционных органов, в том числе, антикоррупционного суда. 

Убийства 1 марта. В 2008 году акции протеста прошли по всей стране и вылились в столкновения с силами правопорядка в Ереване. В результате десять человек погибли, свыше 200 были ранены. И хотя убийства до конца не раскрыты, в деле есть продвижения. Найден т.н. «Секретный приказ №0038» о выдаче военнослужащим боевого оружия, формировании боевых групп, и установлено, что во время расстрелов у протестующих оружия не было. Тогдашний президент Роберт Кочарян находится под арестом и обвиняется в свержении конституционного строя. Экс-министр обороны Микаел Арутюнян объявлен в розыск и скрывается в Москве.

Свободные выборы. До революции выборы проходили в режиме временного заработка огромного количества людей, которых добровольно или угрозами вовлекали в инфраструктуру подкупа голосов. Машина штабов формировалась по принципу МММ с соответствующей структурой сотников, бригадных и проч. В среднем голос стоил 10-20 долларов. Люди продавали бюллетени просто потому что «все равно они выиграют» и «не заработаю я, заработает другой». Оплату скупки голосов обеспечивали бизнесмены из близкого круга бывшего президента и его родственников, которые потом получали право на формирование монополий (см. выше). Сегодня этого всего нет. Уже во время революции стало модным сообщать о любых попытках подкупа голосов. Подпольные штабы и схемы подкупа разрушены, а бывалая правящая партия вчистую проиграла прошлые выборы, не преодолев даже проходной барьер.

Большинство в парламенте и правительстве составляют представители общественных организаций и бывших оппозиционеров. 

Прямая ассоциация общества с властью плюс постоянная обратная связь с гражданами дают потрясающий результат: вопреки всем вышеперечисленным проблемам, правительство Пашиняна по-прежнему пользуется огромной поддержкой. Как пишут местные оппозиционные СМИ, «рейтинг главы Кабмина значительно понизился и колеблется в пределах 52-53%». Отчасти это правда – Пашинян пришел с поддержкой почти в 90%. Но иметь большинство людей за своей спиной спустя год у власти, согласитесь, это много.

Главное оружие новой команды – максимальная публичность, постоянная коммуникация и готовность называть вещи своими именами. За это ей прощают многие ошибки, непрофессионализм и сотни непосаженных чиновников прошлого режима. Главное, в стране сменилась атмосфера – люди помнят, как все было, видят, как старается новая команда и готовы помогать ей перед угрозой реванша.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Революция Армения

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