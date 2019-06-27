Почему Россию вернули в ПАСЕ Сегодня, 10:14 511

Самым важным для Украины событием последних дней стало голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы по вопросу о возвращении туда российской делегации

Несколько лет назад ее лишили права голосовать — в качестве наказания за оккупацию Крыма и Донбасса. Но теперь большинство депутатов ПАСЕ решило, что пора восстановить россиян в правах.

Почему это произошло?

• Во-первых, ПАСЕ нужны были российские денежные взносы — около $30 млн в год. Москва их не платила с 2017 года. Теоретически, Украина могла бы восполнить дефицит своими средствами, но ни бывший, ни нынешний президент почему-то решили этого не делать.

• Во-вторых, парламентская делегация Украины в ПАСЕ не сумела убедить своих коллег из других стран в том, что россиян надо держать подальше. Ну, вот такие они дипломаты. Извините, но других депутатов до конца июля в Раде не будет.

• Третья причина — можно сказать, философская: ПАСЕ создали после Второй мировой войны, чтобы мирно вести диалог со всеми странами и режимами — даже с самыми гадкими и неприятными.

Поэтому исключение из Ассамблеи главного отморозка на континенте прямо противоречит заявленному смыслу ее существования. Какой смысл собираться и что-то обсуждать, если все со всем согласны? Очень важно понять, что европейцы в ПАСЕ хотят нести добро и свет в мир зла и тьмы. Они вовсе не намерен полностью отделиться от Мордора на востоке. Для этого есть совсем другая организация. Она называется НАТО.

• Отсюда проистекает четвертая — самая важная — причина голосования за возврат России в ПАСЕ. Смотрите: у западных европейцев отношение к РФ похоже на отношение украинцев к Донбассу. Они считают россиян вроде бы своими — европейцами. Но зазомбированными, с промытыми мозгами, живущими в условиях оккупации, под властью каких-то отмороженных козлов и бармалеев.

Что с этим делать?

Первый вариант — отделить, поставить стену, выкопать ров, ввести полную блокаду и даже не пытаться вернуть этих людей в цивилизованный мир.



Второй вариант — наладить диалог, но не с начальством, а с народом, пытаться вытаскивать оттуда людей, обучать их, влиять на них, помогать им в противостоянии с властью. Ну и надеяться на то, что нынешний режим — не вечный, что-либо он сам развалится, либо народ восстанет против властей.

Последние несколько лет ПАСЕ шла по первому пути и фактически отделила Россию от Европы. Но сейчас, похоже, попробовала второй вариант — вовлечь Москву взаимодействие и влиять на нее изнутри.

Если Европа увидит в Украине большую ценность, то она продолжит ее защищать

Я не уверен, что это поможет. Но понять мотивацию европейцев я могу. Россия сейчас стоит на пороге огромного внутреннего кризиса. Они хотят подстраховаться, чтобы после ликвидации путинского режима к власти там пришли относительно вменяемые силы. То есть люди, с которыми можно вести диалог, а не еще более отмороженные психи.

Но это еще не все. Говоря о ПАСЕ, важно понимать, что эта организация ничего, в общем, не решает. Реальных полномочий у нее никаких нет. Это своего рода клуб, площадка, где собираются депутаты из разных стран, чтобы хорошо провести время и получить неплохую прибавку к зарплате.

Поэтому ничего ужасного от возвращения Москвы именно в ПАСЕ не будет — там нельзя причинить какой-то вред Украине. Но есть другая проблема. Сейчас во многих странах Европы к власти идут или уже пришли националисты и популисты, которые очень хорошо относятся к Владимиру Путину.

Вот, в Италии, например. Они там совсем не понимают, ради чего должны поддерживать экономические санкции против России. На ценности мира, свободы и демократии им обычно наплевать.

Этим людям очень нужен хоть какой-то повод для того, чтобы отменить санкции против Кремля. И вот сейчас ПАСЕ дает им такой повод.

Опасность в том, что какие-нибудь итальянские или австрийские националисты в правительстве могут сказать: «Вот смотрите: Совет Европы большинством голосов снял санкции с России. Мы подумали и решили последовать этому примеру!»

Если так поступит одна страна ЕС, то остальные за ней сразу же последуют. Начнется цепная реакция, и санкции будут отменены. В этом — реальная опасность. И Россия, конечно, сейчас будет очень стараться реализовать именно этот сценарий.

Что делать Украине?

Задача украинской дипломатии в этих условиях становится все более сложной. Ей важно несмотря ни на что поддерживать единый санкционный антикремлевский фронт.

Сделать это можно только одним способом: надо показать странам Европы, что цивилизационно и ценностно Украина — одна из них. Показать, что тут почти нет коррупции, что идет быстрая модернизация, что все изучают английский язык, что экономика быстро растет, что бюрократия минимальна и действует по закону.

Если Европа увидит в Украине большую ценность, то она продолжит ее защищать. Но если во власти будет царить анархия, коррупция и беззаконие; если как и последние годы во власти будет лишь воровство, кумовство и показуха, то на такую Украину Европа очень скоро махнет рукой. Сейчас у нас есть уникальный шанс выбрать первый вариант. Надеюсь, мы его не упустим!

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