Искаженная действительность России 20 июля, 17:27

Стандартный алгоритм действий РФ

18 июля стало известно, что ЕСПЧ отклонил иск России против Украины по 10 обвинениям, который она подала 22 июля 2021 года.

Решение само по себе прогнозируемое, ведь никаких отношений с ЕСПЧ у России сейчас нет. Но показательным был перечень «жалоб».

Видео дня

Государство-агрессор обвиняло Украину в якобы административных практиках убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательстве в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства.

В этой жалобе РФ также попыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина «не закрыла воздушное пространство».

То есть, имеем дело с набором традиционных для них пропагандистских тезисов. И все это подавалось как «иск» в соответствующую международную инстанцию. И даже принималось, и рассматривалось. Больше не будет, потому что Россия из соответствующих соглашений вышла.

Собственно, так это все раньше и работало.

Совершая любое преступление, Россия спешила сразу возложить вину на того, против кого это преступление совершалось. Чтобы потом можно было говорить о «не все так однозначно».

Вокруг этой искаженной реальности годами все и выстраивалось. Называть одно другим, а потом находить «доказательства» в подтверждение своей версии. «Доказательством» мог быть и просто иск, который бы потом отклонили чисто из-за «русофобии».

И эти «иски» сейчас напоминают обо всей той искаженной пропагандистской действительности, которую еще вчера нам всем напоминала Россия, и в которой мы до сих пор все живем.

Читайте самые интересные колонки в нашем телеграм-канале Погляди NV