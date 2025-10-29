Об испытаниях ракеты Буревестник и что этому предшествовало

По словам самого Путина, это «уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет». В чем же заключается уникальность этой страшилки?

Сначала «официальная информация» от противника. Глава российского генштаба Валерий Герасимов раскрыл некоторые детали испытания «Буревестника» и, в частности, сообщил, что полет длился около 15 часов, в течение которых ракета пролетела 14 тыс. км. Цель презентации «от Герасимова» очевидна: напугать Запад и продемонстрировать «технологический прорыв». На самом же деле за хвастовством Кремля кроется не «прорыв», а устаревшая технология, которая представляет угрозу прежде всего самим россиянам.

Мало кто помнит, что Путин когда-то уже «презентовал» этот «Буревестник» — информация об «атомолете» прозвучала в 2018 году в послании хозяина Кремля к федеральному собранию. Также мало кто помнит, что произошло после этого. А произошла череда испытаний, о которых узнали представители западных разведок.

Авторство самой идеи не принадлежит россиянам

Теперь пару слов о результатах этих «исторических» испытаний. Большинство из них завершились авариями, которые сопровождались крайне опасными выбросами радиации. Самый известный случай произошел в августе 2019 года. Тогда погибло несколько российских ядерщиков: по меньшей мере пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» стали «двухсотыми», еще трое пострадали. За 30 км от места испытаний были обнаружены внезапные скачки радиационного фона. О масштабах экологической катастрофы мы можем только догадываться — это засекреченная информация. Вот такая «прорывная, высокотехнологичная и сверхсовременная» разработка.

Кстати, о «сверхсовременности». Идея малогабаритного атомного двигателя не просто старая, а устаревшая. Реализация этой идеи стартовала в РФ еще в 2001 году и продолжалась почти 25 лет. Авторство самой идеи не принадлежит россиянам. Подобную ракету создали в 1960-х годах в США. Называлась она SLAM — Supersonic Low-Altitude Missile (сверхзвуковая маловысотная ракета) с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Теоретически она должна была нести 16 термоядерных зарядов и была способна пробить любую ПВО мира. Но проект в июле 1964 года был закрыт.

Совокупность причин, по которым свернули проект, можно объединить одной фразой: слишком опасно. Было не совсем понятно, как провести полноценные испытания, довольно высокими казались риски для экологии и самих испытателей. Еще один момент, связанный с ответственностью ученых и политиков — они решили, что это слишком провокационная разработка, которая повлечет появление аналогичного проекта в СССР. Что же касается военных задач, с которыми была связана SLAM, то их эффективнее выполняли межконтинентальные баллистические ракеты, поскольку были способны достичь границ СССР значительно быстрее. Вряд ли тогдашние американцы могли предвидеть, что в XXI веке архивную идею атомолета попытаются взять на вооружение российские террористы.

Как они могут использовать эту технологию прошлого? Ответ несколько банален: как своеобразный пиар. Дело в том, что Россия в своих глобальных решениях всегда оглядывается на Китай. Трудно представить ситуацию, когда Пекин даст санкцию Москве на реальное применение атомного оружия. Поэтому «Буревестник» выполняет лишь одну роль: наводит ужас на западный мир.

Если же серьезно говорить о том, кто действительно пострадает (или уже пострадал) от этой страшилки, то это население тех регионов, где проводятся испытания. Наверняка это жители населенных пунктов в Архангельской области, в частности города Северодвинска. Также под угрозой флора и фауна региона. Особенно жаль китов в Белом море… Пока государство под названием «российская федерация» ведет себя как обезьяна с ядерным оружием, под угрозой остается все живое на ее территории.

К сожалению, Силы Обороны Украины пока не могут спасти от кремлевских социопатов прекрасных животных и растения северной Евразии, но мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна-террорист прекратила свое существование. Каждый час этой войны делает Россию слабее. Наступит день, когда империя посыплется. Это станет настоящей Победой жизни над смертью планетарного масштаба. Слава Украине!

