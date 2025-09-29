В своей колонке для The Atlantic известная американская журналистка Энн Эпплбаум бьет тревогу: США закрывают такие проекты, как «Радио Свобода». Что стоит за этим разворотом — и кто от него выигрывает?

Ежедневно около двух миллиардов человек по всему миру пользуются инструментами защиты конфиденциальности, поддерживаемыми Open Technology Fund.

Когда пользователи в Китае обходят созданные государством цифровые стены и программное обеспечение для цензуры — все это сейчас настолько плотное, что эту систему уже прозвали «сетью-замком» (locknet) — или когда жители Кубы и Мьянмы обходят более примитивные блокировки интернета, — они получают доступ к материалам на своих родных языках и могут читать истории, которые в противном случае были бы для них недоступны.

И доступ, и часть информации стали возможны благодаря тому, что правительство США уже десятилетиями поддерживает целый комплекс программ — фонд технологической поддержки, независимые телекомпании на иностранных языках, контрпропагандистские кампании — созданных для того, чтобы дать людям в странах с репрессивными режимами доступ к основанным на фактах новостям.

Информация, которую люди в авторитарных странах получают благодаря этой сети, имеет широкий охват, основана на журналистских расследованиях и разительно отличается от того, что им ежедневно транслируют государственные СМИ.

Если, например, они живут в Иране, то могли узнать от Радио Farda (финансируется США, ведёт вещание на фарси), что их правительство, вопреки своим утверждениям, не захватило израильского пилота во время июньской бомбардировки. Более того, они могли услышать — на своём родном языке — американскую версию происходящего.

Конгресс может вновь направить Америку на путь борьбы с реальной цензурой

Если они живут в Сибири, то от Радио Свобода (поддерживается США, работает с русскоязычными журналистами) могли получить точную информацию о плачевном состоянии местных дорог, включая трассу длиной 143 км, настолько размытую и изрытую ямами, что на её преодоление уходит 36 часов.

Если они уйгуры, проживающие в Китае, то, по крайней мере до конца мая, могли слушать репортажи на уйгурском языке от Радио Свободная Азия (также финансируется США, выпускает материалы на девяти языках) — именно этот медиаресурс первым рассказал миру о лагерях для интернированных, в которых массово удерживаются представители гонимого меньшинства.

Но как долго ещё будет продолжаться этот поток информации?

Сейчас все американские иностранные вещатели — включая «Голос Америки», «Радио Свобода», «Радио Свободная Азия» и другие — находятся под серьёзной угрозой.

В конце февраля президент Дональд Трамп назначил Кэрри Лейк старшим советником Агентства США по глобальным медиа (USAGM), курирующего эти организации. Лейк — идеолог и бывшая телеведущая на местном телеканале, потерпевшая поражение сначала на выборах губернатора Аризоны, а затем — на выборах в Сенат от того же штата. Не имея ни малейшего опыта в международном вещании или внешней политике, она отправила весь штат «Голоса Америки» в административный отпуск и объявила о планах сократить финансирование всех структур под эгидой USAGM.

Сделала она это с ядовитым упоением, лицемерно обвиняя и без того хронически недофинансируемые редакции в расточительности и клеймя журналистов как «иностранных агентов». Она начала увольнять внештатных сотрудников — в некоторых случаях предоставляя иностранцам-обладателям виз, которые годами работали на правительство США, всего 30 дней на то, чтобы покинуть страну.

Все организации утверждают, что действия Лейк являются незаконными, и все они в настоящее время участвуют в обширных судебных разбирательствах, даже несмотря на то, что уже сокращают бюджеты, программы и журналистов. Они выиграли некоторые первоначальные дела (…).

Даже если все иностранные вещатели не будут закрыты, они будут находиться в опасности при администрации, которая намерена их уничтожить, и они это знают. При подготовке этой статьи я взяла интервью у нескольких человек, которые просили не цитировать их: никто не хочет говорить или делать что-либо, что может ухудшить ситуацию. Это люди, движимые миссией, которые каждый день ходят на работу с убеждением, что способствуют развитию Америки, а также продвижению ряда американских идеалов — свободы слова, верховенства закона, демократии.

Они давно пользуются поддержкой обеих партий. С момента создания Радио Свободная Европа в 1950 году демократы, республиканцы, сенаторы, представители и все президенты от Гарри Трумэна до Джо Байдена верили в важность помощи людям в закрытых обществах в получении доступа к достоверной информации, и не только ради их собственного блага. Более информированные россияне или иранцы с меньшей вероятностью вступят с нами в войну, с меньшей вероятностью вторгнутся в другие страны, с большей вероятностью будут сопротивляться прихотям своих диктаторов. Даже Дональд Трамп в свой первый президентский срок — несмотря на все усилия некоторых из его назначенцев — продолжал поддерживать независимые иностранные СМИ, технологии против цензуры и помощь активистам, борющимся с цензурой во всем мире.

Но эта эпоха закончилась. Не говоря об этом открыто, Соединенные Штаты переориентируют свою внешнюю политику на защиту правительств, которые манипулируют и цензурируют информацию как внутри своих стран, так и по всему миру. Это может нанести ущерб нашей собственной национальной безопасности.

«Продвижение цензуры» — это, конечно, не то, как администрация описывает свою внешнюю политику. В речи в Эр-Рияде в начале этого года Трамп пообещал Саудовской Аравии и другим ближневосточным монархиям, что Америка перестанет «давать вам уроки о том, как жить и как управлять своими делами». Это создало впечатление, что администрация будет в некотором роде нейтральной.

Но в мире острой идеологической конкуренции нейтралитета не существует. С момента избрания Трампа Китай не перестает тратить миллиарды долларов на трансляцию авторитарной пропаганды, покупку эфирного времени на телеканалах по всему миру и обучение международных журналистов. Россия не перестает использовать социальные сети и вводящие в заблуждение веб-сайты, чтобы ослабить и разделить США и Европу, поддержать диктатуры в Африке или лгать о войне в Украине.

Везде, где исчезают американские голоса, этот пробел заполняют другие державы. Обширное расследование Wall Street Journal показало, что, например, в Таиланде регулярный эфир VOA на тайском государственном телевидении уже был заменен китайским каналом. Индонезийский новостной канал, который вещает еженедельную программу для китайской диаспоры в стране, после сокращений больше не показывает репортажи VOA на мандаринском языке; он заменил их также государственным телевидением Китая. Журнал обнаружил, что Китай спешит расширить медиа-услуги в Африке, и привел в качестве примера Эфиопию и Нигерию. Бывший сотрудник USAGM рассказал мне, что это произошло как раз в тот момент, когда американские вещатели планировали расширить свою деятельность в Эфиопии. Кантонская служба RFA прекратила вещание 1 июля, в годовщину передачи Гонконга от Великобритании Китаю.

Потери от сокращений RFE/RL внутри России будут столь же велики. Уже сейчас сокращения в этом СМИ вынудили Systema, российское следственное подразделение RFE/RL, приостановить часть своей работы, связанной с расследованием коррупции и организованной преступности, что особенно неудачно в момент, когда такая информация могла бы помочь демократическим правительствам выследить компании, уклоняющиеся от санкций. Программы, разоблачающие тайные кампании влияния, подсчитывающие погибших в войне и производящие материалы на языках меньшинств, предназначенные для Татарстана, Башкирии и Северного Кавказа, уже были сокращены или приостановлены. Вместо этого российские государственные СМИ будут контролировать эфир во всех этих местах.

В Иране последствия могут быть еще более серьезными. Через несколько дней после израильских и американских бомбардировок в Иране я поговорила с Саидом Голкаром, политическим научным работником из США, который следит за иранскими социальными сетями. Он рассказал мне, что иранцы слышали от режима, что «мы выиграли эту войну; Израиль потерпел поражение». Те, кто не имеет доступа к альтернативным СМИ, были засыпаны одним и тем же нарративом: мы побеждаем. В какой-то момент администрация Трампа, с опозданием осознав, что у нее есть проблема с передачей информации в Иране, поспешила найти недавно отстраненных от работы журналистов VOA, говорящих на фарси, и попросила их вернуться на работу.

Американцы никогда не поддерживали иностранных автократов, которые скрывают информацию от граждан, и избиратели Трампа не голосовали за цензуру. (…)

Китайские и российские пропагандисты не скрывают своего удовлетворения сокращением финансирования организаций, которые бросают им вызов и оспаривают их нарративы по всему миру. Ху Сицзинь, бывший редактор Global Times, китайского издания, поддерживаемого государством, написал в социальных сетях, что «китайский народ рад видеть, как идеологическая крепость США, направленная против Китая, разрушается изнутри». Маргарита Симоньян, главный редактор российского государственного новостного канала RT, повторила эту точку зрения в российском ток-шоу: «Сегодня праздник для меня и моих коллег из RT и Sputnik», — сказала она вскоре после объявления о сокращениях в RFE/RL и VOA. Ведущий шоу ответил, со злорадством комментируя увольнения российских сотрудников, которые «теперь будут бороться за право работать уборщиками и мойщиками полов». Ведущий продолжил: «Кстати, я обращаюсь к вам, независимые журналисты: умрите, вы, животные, потому что вы лживые, подлые, отвратительные предатели Родины. Умрите в канаве».

Лживые, подлые, отвратительные предатели Родины — крайность этого языка является ключом к пониманию, почему эти организации имеют значение. Чиновники в России, Китае, Иране, Кубе, Венесуэле и других диктатурах ненавидят независимую журналистику и гражданскую активность по веским причинам. Реальная информация разоблачает преступность и коррупцию. Активные граждане вдохновляют людей и заставляют надеяться на что-то лучшее. В России они могли бы помочь убедить общественность в том, что война в Украине — это шокирующая трата человеческих жизней. В Иране они могли бы вдохновить людей на борьбу с режимом, который разрушает их экономику и ведет параноидальный поиск политических врагов. В этом году уже было совершено более 800 казней, что значительно превышает темпы прошлого года.

С американской точки зрения, иностранные вещательные компании и организации, борющиеся с иностранной пропагандой, являются выгодной сделкой. Они стоят очень мало по сравнению с миллиардами, которые мы тратим на оборону. Они могут принести огромную пользу. Так зачем же их сокращать?

В отсутствие логичных объяснений, в изобилии появляются альтернативные теории. Некоторые считают, что существует план по приватизации VOA. Другие думают, что объяснение проще. Некоторые последователи MAGA, в том числе Рассел Воут из OMB, просто не верят, что США должны обладать какой-либо мягкой силой. Другие любят и восхищаются режимом российского президента Владимира Путина. (…)

Администрация Трампа временно предоставила этой клике власть. Но даже сейчас важно помнить, что они не представляют большинство американцев и не составляют большинства в Конгрессе. (…)

Перевод NV

Полную версию текста читайте на The Atlantic