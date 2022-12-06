Распад РФ и победа Украины. Чего боится и что хочет контролировать Запад 6 декабря, 14:58 Эксклюзив НВ

Почему Запад полагает, что победа Украины должна быть контролирована

Когда на Западе говорят о поражении России, то речь не идет о том, что она может распасться. Только некоторые заявляют, что возможный вариант поражения России — ее распад. И здесь людям не хватает воображения. Когда думают о будущем, все возвращаются в прошлое, и на основе этого думают, каким может быть будущее.

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Россия дважды вставала на краю определенного поражения или определенных перемен. Это 1917 год. Россия не проиграла в Первой мировой войне. Прямо во время войны в Российской империи произошла революция. Изменился порядок с монархического на республиканский. Вторая такая ситуация возникла при распаде СССР. И поэтому на Западе считают, что когда Россия терпит поражение, то начнется ее распад. И этого распада боятся. В 1917 году не было ядерного оружия, а в 1991 году американцам удалось договориться с руководством России об организованном процессе денуклеаризации малых государств — Украина, Беларусь, Казахстан, что они добровольно отдадут ядерное оружие и эти три государства откажутся от статуса ядерных.

Опять-таки, почему не воспринимают тезисы о поражении России. Ибо боятся не столько распада, а того, что произойдет с ядерным оружием, куда оно попадет, в чьи руки.

Маленькая предыстория.