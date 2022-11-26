Территория России как при Иване Грозном. По проекту американских дипломатов 1919 года Российская империя должна была распасться на 23 государства. 26 ноября, 10:23 Эксклюзив НВ Оркестр гарнизона британского контингента играет для жителей села Троица Архангельской губернии. Лето 1919-го (Фото:DR)

103 года назад большевики соглашались на раздробленность России, оставляя под своим контролем только ее центральную часть. Но просили только одного — мирового признания. Запад навстречу им не пошел.

В январе 1919 года делегации победивших в Первой мировой войне стран собрались в Париже. Общие человеческие потери — 10 млн — настолько ужасали, что участники встречи поставили перед собой одну главную цель: мир нужно устроить так, чтобы прошедшая война стала последней. Кроме стран-победителей — Великобритании, Франции, Италии, США — в Париж своих представителей прислали государства, воевавшие на их стороне. Все, кроме России, бывшей союзнице по Антанте, переживавшей разрушительную революцию.

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Американский президент Вудро Вильсон привез в Париж проект устава Лиги Наций. Этот орган задумывался как первая международная организация, призванная обеспечивать мир во всем мире. Те, кто слышал речь Вильсона по этому поводу 14 февраля, шутили, что глава США идентифицировал себя с Христом, который пришел дать новый мировой закон: «Люди теперь взглянут друг другу в глаза и скажут: „Мы братья, и у нас есть общая цель. Мы не понимали этого раньше, но теперь это осознали, и вот наша заповедь братства и дружбы“».

Большая четверка на конференции в Париже, май 1919 года. Слева направо: премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, премьер-министр Италии Витторио Орландо, премьер-министр Франции Жорж Клемансо и президент США Вудро Вильсон. За время конференции они провели 145 неформальных встреч, результатом которых были решения, принятые остальными участниками. / Фото: Edward N. Jackson

Россия же оказалась вне этого процесса. Большевистский переворот, произошедший в конце 1917 г. в Петрограде, вывел страну из войны. Лидер коммунистов Владимир Ленин и его соратники, образовавшие новое правительство, заключили с Германией сепаратный мир в Бресте. В Лондоне и Париже это восприняли как измену. К тому же за время войны Россия задолжала союзникам 45 млрд рублей золотом, а новая власть наотрез отказалась их возвращать.

Вчерашнюю империю Романовых контролировали разношерстные военно-политические силы, сражавшиеся как с большевиками, так и между собой. Территорию страны исполосовали более 20 фронтов. Еще до Парижской конференции победители ввели свои войска на территорию бывшей Российской империи. Французы заняли юг Украины, британцы — северное побережье Каспия и Архангельскую губернию, американцы — Дальний Восток. Эти кампании в современном понимании напоминали скорее миротворческие — Антанта пыталась помешать кровопролитию на этих территориях.

Распространить принципы Лиги Наций на Россию США пытались не только посредством военной силы. Вильсон с согласия британского премьера Ллойда Джорджа отправил к большевикам секретную делегацию во главе с Уильямом Буллитом. Предложение миротворцев было привлекательным. В общей сложности в ней было два пункта: полное прекращение огня на всех фронтах, после чего все правительства во всех частях России получили бы мировое признание.

Очарованность красным

Уильям Буллит в марте 1937 года / Фото: United States Library of Congress

«Поездка легкая, — писал Буллит о своем вояже к большевикам. — Сведения о бедственном положении в России смехотворно преувеличены». Добирался американец из Парижа в Петроград две недели через Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Его сопровождали журналист Линкольн Стеффенс и офицер военной разведки капитан Уильям Петтит, свободно владевший русским языком.

Из Петрограда Буллит отправился в Москву, недавно ставшую большевистской столицей. Ленин, глава правительства, и Лев Троцкий, глава Всероссийского центрального исполнительного комитета (имел парламентские функции), были польщены вниманием США. Всего четырьмя месяцами ранее большевики выслали из Москвы американского посла Дэвида Фрэнсиса, которого вместе с Жозефом Нулансом и Брюсом Локхартом, его французским и британским коллегами, обвинили в организации контрреволюционного заговора. А вот Буллит у себя на родине слыл социалистом и был в восторге от большевиков.

В Кремле, как вспоминал потом американский дипломат, миссию приняли приветливо, кормили посланников хлебом с икрой, потому что больше ничего не было. Именно Буллиту приписывают традицию подавать на приемах шампанское с икрой, которую он полюбил после первой поездки в Москву.

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«Если бы вы видели то, что я увидел за эту неделю, и разговаривали бы с людьми, с которыми я разговаривал, вы бы не успокоились, пока не заключили мир с ними», — телеграфировал Буллит своему руководству.

В Кремле согласились с планом, представленным миссией, и Буллит считал это своей победой. Однако в Париже, где заседали мировые лидеры, попросили, чтобы Ленин и Троцкий подтвердили свое согласие в форме письменного предложения.