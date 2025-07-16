«Немецкий» сценарий время от времени возникает в поле общественного и экспертного обсуждения как один из возможных и даже желательных для Украины

Под ним обычно подразумевают экономическое процветание под зонтиком американских гарантий безопасности, членство в НАТО и, в перспективе нескольких десятилетий, возвращение всех территорий. Отдельные оптимисты добавляли к этому набору еще и «план Маршалла» для Украины. Поставив вопрос гарантий безопасности в центр любых стратегий завершения российско-украинской войны, Киев каждый раз наталкивается на слишком серьезные препятствия. Их нельзя объяснить только отсутствием политической воли Запада или страхом эскалации. Причины значительно глубже и структурные. Для лучшего понимания все это можно сравнить с опытом ФРГ после Второй мировой войны.

Исторические аналогии всегда условны, а порой и коварны. Российско-украинская война разворачивается в мире, который отличается от реалий Холодной войны. Это ставит под сомнение и «план Маршала», и экономическое чудо, и действенные гарантии безопасности с членством в НАТО и американскими войсками.

Реализацию «немецкого» сценария во времена Холодной войны обусловил, прежде всего, стратегический выбор США в пользу длительного сдерживания СССР. Это в рамках такой стратегии появился смысл давать Бонну прямые гарантии безопасности и инвестировать в немецкое экономическое чудо. В свою очередь, отказ США от изоляционизма в пользу активной стратегии сдерживания и создания многочисленных альянсов стал возможен благодаря тому масштабному перераспределению глобального влияния и силы, которое сделало США сильнейшей страной мира.

ФРГ стала важным элементом сдерживания СССР

США в 1940−50-хх годах были активным и решительным гегемоном, готовым защищать своих союзников и идти на риск для нейтрализации советского вызова. ФРГ стала важным элементом этой стратегии, ключевым звеном сдерживания Советского Союза — и получила формализованные гарантии безопасности. Ее интеграция в систему западной безопасности была выгодной всем: Вашингтон получал плацдарм против Москвы, Лондон и Париж — гарантии стабильности на континенте, а сама Германия — безопасность и постепенное восстановление суверенитета. Но для того, чтобы роль ФРГ стала именно такой, нужна была активная стратегия сдерживания в исполнении США.

Украина же оказалась в абсолютно другом безопасностном и геополитическом контексте. Сегодняшняя международная политика — а с ней и судьба многих государств — определяется усилением глобального влияния Китая, ослаблением Запада и борьбой за будущее международного порядка. В этой борьбе не Европа будет основным театром; а США больше не могут позволить себе стратегию активного вовлечения, частью которой является распространение гарантий безопасности. Напротив, эти гарантии могут ослабевать, ограничиваться дополнительными условиями или вообще быть отозванными.

В отличие от того, что было после Второй мировой войны, у нынешних США гораздо меньше возможностей и желания предоставлять гарантии безопасности малым и средним странам. Каждая из таких гарантий может стать билетом на войну или, как минимум, реальной возможностью эскалации. Чтобы этого избежать, все чаще предпочтение отдается поставкам оружия и денег — стратегии, которая дает гораздо больше гибкости и сохраняет контроль. Не вина, но, скорее, беда Украины в том, что расчеты Запада настолько изменились за последние тридцать лет.

Другая проблема заключается, конечно, в чрезвычайно высоких рисках, которые создает российско-украинская война для любых потенциальных союзников Украины. Пока идет война, риски эскалации намного перевешивают в стратегических расчетах Запада пользу от альянса с Украиной, как бы он ни был оформлен. Угроза войны с ядерной державой долгое время считалась неприемлемо высоким риском в западной стратегической культуре. На этот риск пришлось пойти в противостоянии с СССР, тем более, что на момент вступления ФРГ в НАТО ядерный потенциал Советского Союза существенно уступал американскому. Но сегодня способность России эффективно угрожать ядерным оружием делает чрезвычайно сложной для Украины задачу по поиску союзников.

Следующей проблемой является отсутствие единства, а точнее слишком серьезные различия позиций стран Запада относительно границ поддержки Украины. Многосторонние механизмы гарантий безопасности требуют единодушия в оценке рисков и примерно одинакового уровня решимости, как это было, скажем, в НАТО в 2001 году. Российский ревизионизм по-разному воспринимается на Западе, а вместе с тем и по-разному выглядят стратегии противодействия — включая распространение на Украину гарантий безопасности в любом виде. Процессы принятия решений внутри ЕС и НАТО также создают слишком много препятствий. В отличие от ФРГ времен Холодной войны, Украина не была институционально интегрирована в западные структуры безопасности до момента возникновения угрозы. Ее нейтральный или внеблоковый статус на протяжении десятилетий вместе с внутренней политической нестабильностью вызвал недостаток доверия.

Для Запада Украина долгое время оставалась периферией, буферной зоной, пространством 'in-between' между Россией и Европой. Она не рассматривалась как критический актив для безопасности Запада, а скорее как источник рисков, которые нужно было контролировать, а не интегрировать. Отсутствие четкого консенсуса относительно конечной цели политики Запада в отношении Украины делало любые гарантии проблемными еще до 2022 года.

Несмотря на эти сложности, гарантии безопасности для Украины возможны, хотя и в форме, отличной от тех, что получила в свое время ФРГ. Украина все глубже интегрируется в систему западной безопасности де-факто. Постоянные поставки вооружений, обмен разведданными, тренировки по стандартам НАТО, совместное производство вооружений свидетельствуют о формировании новых механизмов безопасности, пусть и не имеющих вида классических гарантий безопасности. Важную роль в таком развитии событий играет и изменение парадигмы безопасности в Европе под давлением продолжающейся войны. Украина все меньше воспринимается как буферная зона.

Украина — не ФРГ. Ее геополитический статус, контекст войны и стратегические расчеты партнеров обусловливают другой подход. Вместо формализованных обязательств по безопасности скорее следует ориентироваться на сеть политических обязательств, военного присутствия, совместных программ и постепенной интеграции в западное пространство безопасности.

Этот текст является частью проекта «Гарантии безопасности для Украины», который осуществляется при поддержке Международного Фонда Возрождения.

Он представляет взгляды автора и не обязательно отражает позицию Международного Фонда Возрождения.