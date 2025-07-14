Новая оборонная стратегия США. Что теперь будет с военной помощью Украине

Пентагон завершает разработку новой оборонной стратегии США, которая в ближайшее время будет представлена Трампу. Это означает, что настоящие решения еще впереди

Все уже, наверное, убедились в том, что Дональд Трамп является человеком непредсказуемым, непрогнозируемым и что поведение его выстраивается только его собственной логикой. В этой логике очень мало случаев, когда причинно-следственные зависимости срабатывают. Одним из таких случаев является бомбардировка ядерных объектов Ирана. Если брать все остальные — это абсолютно спонтанные решения, которые не связаны и не инкорпорируются в логику событий.

Но надо различать информацию и шаги Дональда Трампа, его администрации, Пентагона.

Что можно ожидать от Дональда Трампа после анализа его полугодовой деятельности? Это сохранение непрогнозируемого и непредсказуемого курса. Отдельная тема — наполнение этого процесса информацией. Потому что у многих такое впечатление, что Дональд Трамп забывается — здесь одно говорил, а здесь уже другое.

Но определенная логика даже в этих шагах есть. Например, все те шараханья, которые связаны с информацией, когда ревизовали, останавливали, приостанавливали, перенаправляли помощь или законтрактованные объемы поставок оружия в Украину. Все это связано, в частности, с тем, что Пентагон завершает подготовку новой оборонной стратегии США, которая будет представлена Трампу где-то в конце октября — начале ноября. Возможно, нарисуется какая-то четкая линия. Но! На все это накладывается особенности характера и риторики президента США.

Будет ли дальше Дональд Трамп придерживаться этой вспышки нелюбви к Путину? Я бы не преувеличивал. Точно так же нельзя быть убежденным в том что, если Трамп пообещал, то будет больше оружия. Хаоса меньше точно не будет. В этом отношении накладываются несколько вещей, которые создают такое ощущение.

Первая — это сам Дональд Трамп.

Второе — это непрофессионализм команды президента США.

Третье — часть программ военной помощи передается под контроль европейских стран. Это создает новый пласт вызовов: от несогласованностей до проблем в оборонно-промышленном комплексе и совместных проектах. Все это и создает картину хаоса.

