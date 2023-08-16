Что может остановить удары РФ по инфраструктуре Украины 16 августа, 16:26 NV Премиум

Это простой вопрос, но он очень имеет много плоскостей для ответа. Как технически, так и политически

На мой взгляд, сейчас целесообразно ставить перед нашими партнерами вопросы, которые еще не очень активно обсуждаются, даже в политикуме в США. Потому что мы уже видели, как санкции работают или работают не очень. И мы видели, что санкции не останавливают россиян от обстрела объектов гражданской инфраструктуры, а именно — нашей энергетической сети. Поэтому говорить о том, что контрмеры, которые применяются мировым сообществом к РФ, действенны и соответствуют тому вреду, который наносят Украине эти агрессивные действия РФ, невозможно. А значит, стоит уже ставить вопрос, что контрмеры должны быть усилены. И именно в этом случае и может идти речь о лишении России иммунитета суверенного. И это может рассматриваться как контрмера, которая может привести нас к открытию пути к этим российским деньгам, которые уже заморожены, но к которым у нас нет доступа до сих пор. А это по меньшей мере $350 млрд, которые вращаются в западной финансовой системе. От этого кто-то получает выгоду: и проценты, и налоги на проценты, и все эти деньги сейчас для нас недоступны.

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Поэтому я бы начинала с мероприятий, связанных именно с суверенными деньгами Российской Федерации.