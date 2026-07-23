Ракетно-дроновые удары. Бизнесу нужна компенсация за ущерб

Руководству государства стоит серьезно задуматься, ведь каждый новый удар будет бить по желанию украинцев и иностранцев инвестировать в нашу экономику

Руководству государства следует всерьез задуматься о запуске системы компенсации бизнесу за ущерб от ракетных ударов и атак беспилотников.

Речь идет не о поддержке «отдельных» предприятий, а о защите всей экономики. Компенсация таких убытков может быть осуществлена путем снижения налоговой нагрузки на сумму понесенных убытков.

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Это позволит быстрее восстановиться тем, кто пострадал. Но важнее то, что это придаст уверенности всем остальным и станет сигналом о том, что инвестиции в Украине защищены.

Это позволит пострадавшим быстрее восстановиться

Кстати, это не приведет к значительным потерям для бюджета, зато принесет огромную выгоду для будущего экономики.

Если же такой системы не будет, каждый новый удар будет наноситься не только по конкретному предприятию, но и по желанию украинцев и иностранцев инвестировать в нашу экономику и развивать ее.

К тому же, это будет ответственно и справедливо по отношению к налогоплательщикам. Ведь лучше сегодня предоставить гарантии безопасности тем, кто создает рабочие места и платит налоги, чем завтра потерять гораздо больше.

В таком случае даже при симметричном обмене ударами по логистической инфраструктуре и экономике в целом победит тот, кто быстрее восстановится, перестроится и адаптируется. По этой же причине украинская экономика сегодня нуждается еще и в максимальной свободе — дерегуляции, приватизации и снижении налогов.

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Текст опубликован с разрешения автора