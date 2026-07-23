Бізнес потребує компенсації від ракетно-дронових ударів

Керівництво держави має серйозно задуматись, бо кожен новий удар битиме по бажаннях українців та іноземців інвестувати в нашу економіку

Керівництво держави має серйозно задуматись про запуск системи компенсації бізнесу від ракетно-дронових ударів.

Мова не про підтримку «окремих» підприємств, а про захист всієї економіки. Компенсація таких збитків може бути здійснена через зниження податкового навантаження на суму понесених збитків.

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Це дозволить швидше відновитися тим, хто постраждав. Але важливіше, що це дасть впевненість всім іншим, стане сигналом, що інвестиції в Україні під захистом.

Це дозволить швидше відновитися тим, хто постраждав

До речі, це не створить сильних втрат для бюджету, проте дасть величезний профіт для майбутнього економіки.

Якщо ж такої системи не буде, кожен новий удар битиме не лише по конкретному підприємству, а й по бажаннях українців та іноземців інвестувати та розвивати нашу економіку.

А ще це буде відповідально і справедливо щодо платників податків. Бо краще сьогодні дати гарантії безпеки тим, хто створює робочі місця та сплачує податки, ніж завтра втратити значно більше.

В такому випадку навіть у симетричному обміні ударами по логістичній інфраструктурі та економіці в цілому переможе той, хто швидше відновиться, перебудується й адаптується. З цієї ж причини українська економіка сьогодні потребує ще й максимальної свободи — дерегуляції, приватизації та зниження податків.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу автора