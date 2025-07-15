Каким должен быть сейчас министр обороны

Об идее назначить действующего министра обороны Умерова на должность посла Украины в США. Вообще очень трудно определить, каким критериям должен соответствовать посол Украины в Соединенных Штатах при нынешней политической ситуации, при нынешней администрации Белого дома.

Если бы речь шла о каком-то другом периоде, то, наверное, возникал бы вопрос, соответствует ли этим критериям человек, у которого нет никакого опыта дипломатической работы. Но есть Соединенные Штаты Трампа с его, на мой взгляд, достаточно помешанной картинкой мира. Возможно, этой картинке мира соответствует такой посол, как Рустем Умеров. Во-первых.

Во-вторых. Тут надо еще определить, какие задачи ему ставит президент Владимир Зеленский. Возможно, он соответствует как раз выполнению именно этих задач.

Моя личная точка зрения. Я не знаю, каким он будет послом, но как министр обороны, по моему глубокому убеждению, он явно был не на своем месте. И стоило бы его с этой позиции подвинуть чуть раньше. Как минимум, чуть раньше. Не факт, что его преемник будет лучше, чем он. Но то, что он не справился, с моей точки зрения, совершенно очевидно