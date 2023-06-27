Роль Лукашенко в российском перевороте. Почему Пригожин вылетел в Беларусь 27 июня, 13:03 NV Премиум

Лукашенко пытается играть свою игру

Так называемый бунт или мятеж Пригожина. Что это было, думаю, что точно ответ знает, может, один-два-три человека максимум. Но если говорить о версиях, о гипотезах, возможно, то, на мой взгляд, есть три, которые имеют право на существование.

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Первая история — это то, что Пригожин не был, скажем так, собственно инициатором. Он был инструментом, он был механизмом для другого человека, возможно, для группы людей, которые решили, что Путин уже достаточно слаб для того, чтобы уступить власть, и его надо поставить в ситуацию, когда он вынужден будет эту власть уступить. Но впоследствии, в течение суток или двух, они, не знаю, испугались, передумали, изменили планы, возможно, договорились. Поэтому надо было ситуацию, как любят говорить сами вагнеровцы, ситуацию обнулить.

Вторая версия — это то, что все-таки инициатором, и не просто главной движущей силой, а инициатором, организатором этого был сам Пригожин. Но тогда это означало бы, что для него возникали очень серьезные угрозы, а не просто расформирование, разоружение его армии, так называемой частной военной компании Вагнер, а и, возможно, реальные угрозы для его жизни. Поэтому он просто пошел ва-банк, создал кризисную ситуацию, максимально критическую для власти, для того, чтобы получить определенные гарантии для своей безопасности, для своей неприкосновенности. Получил или не получил — никто на самом деле не знает, потому что точно никому не известно, какие переговоры шли, через кого они шли, наконец, чем они закончились.

И третья версия — это версия, она, как по мне, наименее вероятна, но теоретически тоже возможна, что Пригожин, знаете, это как с Путиным, который сам стал жертвой собственной же пропаганды и уверовал в невероятную боеспособность своих вооруженных сил, в свою безошибочность, если хотите, в свою абсолютную безнаказанность, а потом начались проблемы. Вполне возможно, что из Пригожина действительно сделали, из его Вагнера сделали такую, знаете, абсолютно безупречную вооруженную силу — реклама, пропаганда, выстраивались очереди ему пригодиться, подружиться. И, возможно, он действительно решил, что у него есть шанс, не знаю каким образом, но способов на самом деле много, прийти к власти, фактически, стать человеком, который будет управлять Россией. Самостоятельно, через других людей, с группой людей — я этого не знаю. Но потом просто остановился, потому что, возможно, просто испугался. Это тоже возможно.

Могла ли быть какая-то сила за пределами России, которая могла как-то сотрудничать с Пригожиным?