Пригожин только начал эту игру. Что ФСБ и ГРУ устроили вокруг Путина 27 июня, 07:13 NV Премиум

Это игра в поддавки между ФСБ и ГРУ. 24 июня мы увидели только ее начало

События, связанные с попыткой переворота Евгения Пригожина не «произошли», а еще происходят — это самая начальная фаза игры. И я так подозреваю, что она достаточно серьезная и ставки в ней очень большие — затронут пост президент РФ. Президента — а именно Путина — просто опустили, грубо говоря. Ведь раньше он себя позиционировал арбитром, стоящим над всеми и всем, который одним мановением руки разруливает любую ситуацию. Теперь его вынудили стать на одну из сторон. Объявить Пригожина изменником, назвать это заговором, переворотом и еще чем-то и поставить его на грань «посадки». И в последнюю минуту, с барского плеча — «ну ладно, я тебя помиловал».

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Тут вопросы даже не в Пригожине. Пригожин — это инструмент в чьих-то руках, а чьи-то руки захотели остаться чистыми. И для того, чтобы не терять доверие к себе вынудили Путина пойти на такое помилование. Потому, что Пригожин — это не последний инструмент. Появится еще один инструмент. Фамилию его я не знаю. Может быть — Игорь Стрелков-Гиркин, может еще кто-то будет. Не знаю, но игра будет продолжаться и до тех пор, пока, грубо говоря, не найдут преемника.

То есть, пока в открытую никто не играет. В открытую преемником никто становиться не хочет — связано с неприятностями для здоровья и жизни. А в темную сыграть пытаются, и Пригожин это просто подставная фигура. И думаю, что будут искать кого-то, с кем Запад согласился бы идти на переговоры.