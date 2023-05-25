Обнаженные границы России. Что вскрыла «Белгородская операция»
Атака имеет вполне реальные последствия для национальной безопасности России и является огромным личным позором для Владимира Путина
22 мая, в понедельник утром украинцы проснулись от неожиданного известия о военной операции, разворачивающейся через границу в Белгородской области России. Как сообщается, ответственность за вторжение взяли на себя два российских оппозиционных ополченческих движения, базирующиеся в Украине — «Легион Свободы России» и Русский добровольческий корпус. Они заявили, что нападение ознаменовало начало кампании по «освобождению России».
Дальнейшие подробности остаются не совсем ясными, поскольку во вторник вечером, 23 мая, все еще циркулировала противоречивая информация о судьбе российских ополченцев. Однако сам факт заслуживает внимания и может быть частью украинской предварительной операции перед широко ожидаемым контрнаступлением. Обнажив слабость практически незащищенных границ России, Украина может добиться успеха в том, чтобы вынудить Путина неохотно вывести войска из Украины, чтобы защитить свою страну.
На официальном уровне Украина отрицает свою причастность к белгородскому пограничному рейду.