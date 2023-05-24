Разведка боем в Белгородской области. Как это поможет наступлению ВСУ 24 мая, 17:03 NV Премиум

В РФ таких прорывов ждали

Совпали цели и задачи — русских, которые борются за деоккупацию от режима путинского, который находится под управлением Китая, и задачи нашего Генштаба — растянуть российские войска, линию фронта. Так как россиянам придется снимать воинские части с украинскогофронта и перебрасывать уже на российский фронт. Сейчас это успешно делается в Белгородской области, и на очереди — Курская и Брянская. Особенно Брянская. Там очень много воинских частей, причем складов — часть и склад. Это Климово, Клинцы. Там очень много техники, боеприпасов, и если туда зайдут корпуса РДК, а также легиона Свобода России, то как и «донецкие шахтеры» в «военторге» в 2014 году танки доставали и Грады, то и они в «военторге» достанут себе вооружение уже на территории России.

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То есть их — первая задача — уменьшить плотность линии фронта. А дальше