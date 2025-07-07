Самый худший сценарий. Какие советы получает Путин о войне с Украиной

В целом, аналитические отделы практически всех российских силовых структур регулярно, а не только в 2021-м, работали над разработкой сценариев и формирование ожидаемого хода событий, причем, не только касательно Украины, а практически всех стран, с которыми граничит РФ.

Реклама

Именно на рубеже 2013−2014 Путин принял план Владислава Суркова по гибридному раздроблению Украины на «народные республики». Это было одно из тех редких глобальных решений, которые он сделал в пользу «кирзачей» — ведь Сурков представитель военной разведки, ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

Причин тому было несколько и среди них, как на тот момент высокий уровень доверия и лояльности Путина к Суркову, так и то, что сценарий Суркова мало чем отличался от сценариев ФСБ и СВР РФ, но был куда более радужный.

Чем завершился план Суркова, мы прекрасно знаем.

Но в 2021 на столе у Путина, примерно за полгода до начала полномасштабного вторжения, лежали очередные выдержки из аналитических отчетов, согласно большинству которых, быстрой и победоносной войны с Украиной не получится, а она станет затяжной и изматывающей, опирающейся на людской ресурс. И только за счет большего людского ресурса и объявления всеобщей мобилизации РФ победит — к 2028!

У службы внешней разведки был самый пессимистичный прогноз

Примечательно то, что настолько пессимистичные исследования Путину предоставили ФСБ и СВР РФ, причем у «сварщиков» (служба внешней разведки) был самый пессимистичный прогноз, относительно как потерь ВС РФ, так и результатов — захваченных территорий. Возможно, именно по этой причине Сергей Нарышкин был настолько скукоженный в ходе озвучиваемых предложений Путина о включении т.н. «ДНР» и «ЛНР» в состав РФ, ведь он прекрасно понимал к чему все идет и чем закончится.

А теперь вопрос — чей сценарий понравился Путину больше всего, если он решился на полномасштабное вторжение?

Да, Путин во второй раз доверился «кирзачам» и принял совместный сценарий МО и ГШ, от Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Эта сладкая парочка обещала Путину Киев за 3 дня, марш бросок на Львов, Одессу на блюдечке с полным контролем Черного моря и даже Молдову. Результат вот этого всего нам тоже прекрасно известен.

Были запущены негативные сценарии и в целом, именно по ним развивалась ситуация на протяжении первых месяцев 2022, но затем, даже самые негативные прогнозы оказались по сравнению с суровой реальностью, довольно позитивными.

Высокие потери в технике и людском ресурсе, которые стали нести российские оккупационные войска в 2023 не могли предположить ни «фэсы», ни «сварщики». Кстати, весьма примечательно, что прогнозы от ГРУ так же были негативными, в сравнении со сладкой ересью МО и ГШ, как бы это странным не казалось.

Ситуация ухудшалась и за счет того, что объявленная в 2022-м году «частичная мобилизация», которая была гибридно-всеобщей, не стала регулярным явлением. И ее отсутствие в 2023 и 2024 годах привело к ухудшению общих сценариев и показателей. Причем Путин так и не решается запускать процесс очередной мобилизации, пытаясь, обходится сторонними ресурсами, например, вербуя наемников в других странах и покупая услуги КНДР в поставках мяса на убой.

С другой стороны, оттягивание всеобщей мобилизации, позволяет Путину рассчитывать на больший людскую ресурс и, возможности поддержания более затяжной войны, полагаясь исключительно на пехоту.

Сейчас много говорят о том, что Путин не намерен заканчивать войну, и хочет продолжать ее и дальше, словно это некое откровение с небес и это не было понятным и раньше. Но факт в том, что о нынешних условиях, в которых воюет Россия, не могли подумать ни в одной из российских силовых структур. Это, пожалуй, самый худший сценарий, из всех возможных. Но при этом, нежелание Путина проводить всеобщую мобилизацию сейчас, с одной стороны, делает этот сценарий еще более катастрофическим для российской армии, а с другой — повод говорить о его намерении воевать годами, с перспективой таки проведения всеобщего сбора в некоем обозримом будущем.

Ну, а за свою подставу Шойгу и Герасимов еще ответят, и произойдет это уже в ближайшее время. Я бы даже сказал, в очень ближайшее.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал