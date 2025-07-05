Супершпион в Белом Доме. Кто у Трампа может работать на Путина

Глядя на то, как Трамп разделывается с независимой прессой, с юристами, с оппозицией и зачищает собственную партию, мне кажется, что ему советы дает Путин

Советы о том, что нужно делать, чтобы сломить сопротивление внутри своей собственной партии, что, как поступить, чтобы поставить на колени оппозицию, как подчинить олигархов, как запугать свободную прессу, как разговаривать с иностранцами, которые начинают плохо говорить в твой адрес. То есть, все это Путин проходил, и сейчас все это проходит Трамп. И я бы не удивился, если они консультируются по этим всем вопросам.

Вот 3 июля, пред голосованием в Конгрессе этого самого «большого прекрасного закона», который, в общем, закладывает основу авторитарного режима для Трампа, Трамп опять разговаривал с Путиным по телефону. Правда, Трамп потом сказал, что остался недоволен этим разговором, поскольку, дескать, Путин отказался идти на перемирие в Украине. И тут интересный вопрос — почему Путин отказался? Ведь Трамп сделал для него то, что Путин просил больше всего, а именно: Трамп прекратил поставки вооружения в Украину.

Они разговаривали два часа, если убрать переводчиков, то это получается часа полтора, наверное, чистого разговора, и что они обсуждают?