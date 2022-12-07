Путин готовит ответ. Ограничение цены на российскую нефть в $60 — это победа или проигрыш? 7 декабря, 18:10 Эксклюзив НВ Путин эту войну проиграет (Фото:REUTERS)

Это часть войны G7, ЕС и США против сверхприбылей России

Сейчас встал вопрос — ограничение цены на российскую нефть в $60 — это победа или проигрыш в энергетической битве? К сожалению, энергетическая игра гораздо сложнее, она ведется на многих уровнях, и по одному решению нельзя определить победителя. Это часть войны G7, ЕС и США против сверхприбылей России. И если внимательно посмотреть на некоторые цифры и факты, можно со сдержанным оптимизмом сказать, что и эту войну Россия проиграет.

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Во-первых, после введения верхнего предела не произошло резкого скачка цен, на который россияне рассчитывали. Рынок отреагировал очень спокойно, цены даже немного снизились. Рыночная цена на нефть — основной показатель, за которым нужно следить. Есть ценовой потолок или нет, от него зависят доходы россиян.

Во-вторых, друзей у них становится все меньше. Турция фактически поддержала введение ценового потолка, потому что требует соответствующие документы у танкеров, пытающихся пройти Босфор. Китай и Индия идею не поддержали, но с удовольствием извлекают пользу из скидок, которые выбивают у россиян.

В-третьих, Россия вынуждена вести себя как страна-изгой, перевозя нефть контрабандой по схемам, которыми пользуются Иран и Венесуэла. Вот Financial Times опубликовала фото в расследовании — как российский танкер скрывается, чтобы никто не догадался, что он везет. Цена и такой контрабандный продукт еще ниже, поэтому все попытки россиян купить танкерный металлолом для обхода санкций обернулись поражением. Их нефть стоит дешево, чего и нужно было добиться.

Рынок должен полностью переформатироваться

И главное. Нефтегазовые доходы России уже падают, по некоторым подсчетам в ноябре они обвалились на 49%. РФ уже теряет добычу. Они закрывают свои производства. И это влияет не только на отрасль добывающую, но и на остальные сферы, обслуживающие добычу нефти и эти маленькие городки, где живут люди, работающие на добыче.

Нефтяное эмбарго и ценовой потолок окажут влияние не мгновенное, но очень существенное. Как на федеральном уровне, так и на местных уровнях. Я бы даже сказала, что сначала это будет ощутимо больше на местном уровне, а затем на уровне общего бюджета. Мы увидим это где-то через два месяца. Это будет отражено в дефиците их бюджета и уменьшении расходов, связанных с социальной сферой. Их обнищание будет продолжаться.

В то же время, я уверена, что мы еще увидим развитие российской игры на рынке нефти и нефтепродуктов. И следующей игрой они будут пытаться сделать все, чтобы вызвать экономический кризис в сфере поставки дизеля и нефтепродуктов на европейский рынок. Поскольку следующие санкции будут вводиться именно в отношении этой группы товаров. И здесь тоже будет нелегко ни ЕС, ни США пройти эти три месяца. Потому что рынок должен полностью переформатироваться. А это гораздо сложнее, чем с нефтью. Мы уже видим, что даже Германия пошла на национализацию производств, которые были в руках россиян, чтобы облегчить ситуацию и обезопасить себя от манипуляций на рынке. Это действительно очень непростая фаза введения санкций именно по нефтепродуктам.

Рынок ЕС открывается для Индии и других стран, которые становятся игроками на рынке нефтепродуктов вместо России. Но определенный период сложностей и нервных волн наверняка будет. Будут и спекуляции на этом, и от венгров мы снова что-то услышим, от итальянцев, и от остальных недовольных, пытающихся раскачать ситуацию. Ибо они до сих пор используются россиянами как агенты влияния на ЕС.

Как же эти процессы затронут украинский рынок нефтепродуктов? Мы, безусловно, являемся частью глобального рынка. И при повышении глобальных цен на нефть и нефтепродукты мы тоже ощущаем это на себе. Конечно, повышение цен на нефтепродукты в ЕС каждый ощутит на своем кошельке, и здесь от скачков цен мы не обезопасены. Европейцы ожидают, что цены на дизель могут немного вырасти. Но не существенно. Конечно, зимний период для нас, украинцев, будет более тяжелым, чем для кого-либо в Европе, несмотря на то, что европейцы тоже готовятся к отключению света у себя. Однако это не сравнимо с теми рисками, которые есть у нас, и с тем, как наша энергосистема постоянно находится под ударом из Москвы. Поэтому цены на топливо — это не самое тяжелое, с чем мы должны столкнуться. Но топливо будет.

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