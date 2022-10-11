Беларусь откроет второй фронт? Три ответа на три актуальных вопроса 11 октября, 17:03

Цель россиян — добиться от нас согласия на мир, на условиях России

1. Путин нанес серию ракетных ударов из-за Крымского моста?

Нет, не из-за него. Серия ракетных ударов была запланирована Кремлем ранее. Атака по энергогенерирующим структурам будет использоваться для создания украинским гражданам некомфортных и тяжёлых условий для жизни. Цель россиян — через блэкауты и отсутствие тепла осенью и зимой добиться от нас согласия на мир, на условиях России. Они не понимают, что мы на такое не пойдём. Но в любом случае атака 10 октября не связана с Крымским мостом, хотя российские СМИ и привязывают информационно к нему.

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2. Беларусь откроет второй фронт под нажимом Путина?

Путин давно давит на Лукашенко, а тот петляет, как может. Лукашенко понимает, что начало войны Беларуси с Украиной — это конец для него.

Беларусы не имперцы и для них базовое условие: «лишь бы не было войны». Это основа общественного договора в Беларуси. И если Лукашенко втащит Беларусь в войну, а в беларуские семьи придут гробы, то это приведёт к социальному взрыву. Лукашенко осознает это и поэтому старается избежать прямого участия в войне любой ценой. Ведь он может направить воевать лишь мобилизованных или призывников с низкой подготовкой и без мотивации. А это гарантированное пушечное мясо, которое не будет нести угрозы ВСУ, но обеспечит беларуские семьи большим количеством похоронок.

Путин давно давит на Лукашенко, а тот петляет, как может

Так что пока нам не грозит вторжение Беларуси. Лукашенко негодяй и преступник, но не идиот. Поэтому он увиливает от требования Путина.

3. Что на фронте?

На фронте идут позиционные бои. Не нужно торопить или подгонять наших военных. Они не меньше нас хотят очистить украинскую землю от оккупантов и вернуться домой, к семьям. Но если спешить и не готовить операции, то можно армию потерять и цель не достигнуть.

Считаете, что разбираетесь лучше, чем Генштаб и командиры на местах? Думаете, что знаете, как быстрее освободить Херсон, Донецк и Луганск? Вперёд в военкомат и на белом коне скачите освобождать. А ВСУ будут работать согласно разработанному плану операций, показывая результат и сокращая количество своих потерь до минимума.

Каждый день — это бои. Каждый день — это маневры, оборона или атака. Наберитесь терпения. Нет терпения? Идите помогать. Помощь всегда нужна. Заодно и себя делом займете. А всем остальным я советую верить в ВСУ и Залужного. Верить в себя и в нашу победу. И скоро у нас будет повод для радости, а у россиян для скулежа. Это точно.

Текст опубликован с разрешения автора

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