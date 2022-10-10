Война вступила в новую фазу. Путин действует по своему любимому сценарию 10 октября, 17:01

Катастрофа приблизилась к нам всем вплотную

В ответ на «подарок» украинцев ко дню рождения Путина — взрыв на мосту Тамань-Крым — российские ракеты сегодня начали падать на центр Киева, на Харьков, Львов, Днепр, Хмельницкий. Понятно, что это — месть. И кто-то может сказать — не нужно было злить Путина, и центр Киева был бы в сохранности. Но эти слова — ложь и капитуляция перед агрессором.

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Путину не надо было развязывать войну — и тогда и украинские города, и десятки тысяч граждан, убитых к сегодняшнему дню, были бы живы. Причина трагедии — Путин и его окружение, согласившееся на агрессию, и то большинство народа России, которое одобрило ее и «болело» за ее успех.

Нам было известно, что Путин и без взрыва на мосту через Керченский пролив, наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины к зиме, чтобы, уморив голодом и холодом, поставить народ Украины на колени.

Быть может, «подарок» приблизил на несколько дней осуществление этого дьявольского плана, но не более того.

Мировое сообщество, объявившее себя союзником Украины и помогающее ей оружием и деньгами, ныне поставлено перед новым фактом — борьбы за выживаемость всей Украины.

Путин уже в который раз разыгрывает свой любимый сценарий — разорить дотла страну, вызвать поток беженцев из разоренной страны в благополучную Европу, распространить с помощью продажных политиков и СМИ недовольство беженцами в странах Европы, тем усилить радикальные националистические силы в этих странах, которые приведут к власти союзников Путина.

Отпор путинскому режиму означает симметричный ответ на его агрессию

Замораживание самой Европы, лишенной в одночасье российского газа и нефти, еще более послужит этой задаче. И так будет достигнута победа сравнительно слабой путинской России над мощнейшим блоком демократических государств. Победа именно с использованием инструмента демократии. Одновременно сожженная русскими ракетами и бомбами страна станет легкой добычей Путина. Так было в 2015−16 гг. в Сирии. Именно так делается сейчас в Украине.

Демократическая «Рамштайнская» антипутинская коалиция должна теперь принять очень важное и очень ответственное решение, соединенное не только и не столько с гибелью или сохранением Украины, сколько с собственным сохранением или гибелью. Звонки в Италии, Венгрии, Швеции, Чехии свидетельствуют о том, что времени осталось очень мало. Самое большее — недели.

Если путинский режим сохранится в России — он уничтожит Европу, развалит НАТО, даже не прибегая к ядерному оружию. Но отпор путинскому режиму означает симметричный ответ на его агрессию, способность Украины ответить в том же формате, в каком сегодня удар нанесла Россия. Решится ли Запад предоставить Украине соответствующее оружие или сам нанести удар по жизненно важным объектам на территории России с риском вызвать ядерную войну — это открытый вопрос.

Но, очевидно, что война, развязанная Путиным, вступила в новую фазу, и не замечать это было бы верхом близорукости. Катастрофа приблизилась к нам всем вплотную. И от решения Демократической коалиции, «Рамштайнского сообщества» зависит — будет ли это катастрофа для бандитского путинского режима в России, или катастрофа, которая разрушит всё демократическое человечество.

Текст опубликован с разрешения автора

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