Пройти тест Гандзюк 11 февраля, 11:34 1875 Цей матеріал також доступний українською

Если старые политики хотят иметь будущее, им придется ответить на один простой вопрос

«Кто заказал Катю Гандзюк?» – это новый универсальный тест на порядочность. Как когда-то «Чей Крым?». Казалось бы, простые вопросы. А ответ – или его отсутствие – многое говорит о человеке.



Например, отец Гандзюк и активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» называют вероятными заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета, партийца Юлии Тимошенко Владислава Мангера и партийца БПП, главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева. Те же активисты, уличившие аваковскую полицию в том, что она пытается повесить это преступление на невиновного человека, а затем правильно определить организатора убийства. И уже начали публиковать доказательства своих обвинений.

А вот у старых политиков на этот вопрос ответа после полугода расследования и вовсе не нашлось. Некоторые из них молча убегают от активистов через черный ход. Другие засоряют информационное поле истериками о том, что сама постановка этого вопроса является провокацией. Третьи отправляют беркутов избивать активистов ногами, устрашая при этом: «Лежи, Бандера!». Между тем постепенно и безвозвратно люди начинают терять терпение. Ранее мы полагали, что в старой генерации политиков не хватает элементарной совести. Но все больше похоже на то, они окончательно потеряли еще инстинкт политического самосохранения.

Никто не обращает внимания на спичку – пока из-за нее не случается большой пожар

Поэтому обществу уже порядком поднадоело слышать наглое вранье о том, что Тимошенко и Порошенко не могут убрать с должностей собственных партийцев, подозреваемых в жестокой расправе – учитывая то, что все необходимые для этого полномочия у них имеются. Потому что когда общественные активисты расследуют дело быстрее и эффективнее официального следствия, а последние заняты укрывательством преступников – от этого начинает закипать кровь. Потому что украинцы не для того пять лет воевали с путинскими оккупантами, чтобы их в тылу зверски убивали обнаглевшие бандиты, прикрываясь высокими должностями.

Старые политики не верят, что активисты действительно настроены найти заказчиков убийства Гандзюк – они грезят параноидальными идеями о заказных политических кампаниях и посредством «своих» лидеров мнений пытаются перекладывать ответственность друг на друга.

На этих выходных активисты одновременно пришли к Тимошенко, Порошенко и Авакову. И все равно они не верят, что у кого-то просто сжимаются кулаки, когда раздаются крики о бесчеловечном убийстве активистки. Они откровенно отказываются осознать, что требовать справедливости можно не за деньги. Они не понимают, что украинцы, жаждущие и требующие наказания убийц, не хотят стать следующими жертвами. А именно так и произойдет, если даже такое резонансное дело за считанные месяцы до выборов не приведет к арестам тех, кто все это задумал. Чем дольше старые политики будут молчать в ответ на вопрос «Кто заказал Катю Гандзюк?», тем жестче его будут задавать снова и снова.

Японский писатель Акутагава Рюносуке утверждал, что человеческая жизнь напоминает коробку спичек: обращаться с ними серьезно – смешно, обращаться легкомысленно – опасно. Никто не обращает внимания на спичку – пока из-за нее не случается большой пожар.

Общество устало от лжи, лицемерия и мелких компромиссов с большим злом. Украинцы требуют результатов. Отстранение от власти подозреваемых, честного расследования, арестов и приговоров. Не после выборов, а именно сейчас. Не шестерок, а заказчиков и их покрывателей. Если старые политики задумываются о своем будущем и заинтересованы в нем, им придется пройти тест Гандзюк. Для этого достаточно ответить на простой вопрос: «Так кто же заказал Катю Гандзюк?».

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени