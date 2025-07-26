Вот причина, почему война Путина закончится провалом

На фоне ужаса и боли самой разрушительной европейской войны со времён Второй мировой готовность стольких украинцев выйти на протест в защиту своих свобод говорит сама за себя

Похоже, что после широкой международной критики и публичных протестов президент Украины Владимир Зеленский изменил свое решение о планах по ограничению полномочий антикоррупционных органов страны.

Тысячи людей вышли на улицы городов по всей Украине после того, как парламент принял закон, ограничивающий независимость антикоррупционных агентств, созданных после Революции достоинства 2014 года. Протесты, которые стали первыми в стране с момента начала полномасштабного вторжения России более трех лет назад, набрали обороты в среду.

Сделав явный разворот от своей первоначальной позиции, Зеленский теперь заявил, что одобрил новый законопроект, восстанавливающий все полномочия антикоррупционных организаций страны и в значительной степени обеспечивающий им свободу ведения расследований без надзора со стороны государства. Новый законопроект уже передан на рассмотрение Верховной Рады, а антикоррупционные органы поддержали этот разворот в политике и призвали к скорейшему принятию закона на следующей неделе.

Скандал вокруг антикоррупционных органов Украины, возможно, ещё не достиг своей развязки, и впереди могут быть новые повороты. Однако на данном этапе, безусловно, можно говорить о значительной победе протестующих. Что особенно важно, они подчеркнули живучесть демократических инстинктов Украины и её неизменную приверженность основным свободам — в то время как реалии войны делают проведение выборов невозможным.

Украинцы хотят европейского будущего, а не российского

Украинские власти не смогли провести запланированные президентские и парламентские выборы в 2024 году из-за ограничений военного положения и целого ряда препятствий в области безопасности и логистики, связанных с продолжающимся вторжением России. Учитывая, что более чем 6 млн украинцев проживают в качестве беженцев в ЕС, и миллионы других находятся в настоящее время на территориях, оккупированных Россией, значительная часть избирателей не смогла бы принять участие в каких-либо выборах. Добавьте к этому практику России атаковать гражданские объекты: и те, кто остался в стране, не смогли бы безопасно посещать предвыборные мероприятия или собираться на избирательных участках.

Несмотря на широкий консенсус среди украинской оппозиции, гражданского общества и международных партнеров страны по поводу практических препятствий для организации выборов в военное время в Украине, Кремль пытается использовать этот вопрос, чтобы поставить под сомнение легитимность Зеленского и заклеймить его как диктатора. В начале этого года президент России Владимир Путин даже выдвинул идею о временном переходе Украины под управление ООН.

Однако на самом деле Путин хорошо осведомлен о сильных демократических позициях независимой Украины. Именно укрепление молодой демократии в стране помогло убедить диктатора Кремля начать военную интервенцию в 2014 году, а затем, восемь лет спустя, убедило его в необходимости полномасштабного вторжения.

Как и миллионы его соотечественников, Путин так и не смирился с потерей Украины и продолжает считать эту страну частью исторического сердца ядра России. Именно поэтому он глубоко враждебно относится к стремлению независимой Украины к демократической европейской идентичности, которую он рассматривает как экзистенциальную угрозу своему собственному, все более авторитарному режиму. Появление демократической Украины рассматривается Путиным и другими лидерами Кремля как потенциальный катализатор следующего этапа упадка российской империи, начавшегося в конце XX века с падением Берлинской стены и распадом советской империи.

Путин был одержим идеей уничтожения украинской демократии с момента Оранжевой революции 2004 года, которую он лично помог разжечь, пытаясь сфальсифицировать президентские выборы в стране. В ответ на это миллионы украинцев хлынули в Киев и добились повторного голосования, в результате которого победу одержал кандидат от оппозиции Виктор Ющенко.

Это стало прорывом для украинской демократии. В период между Оранжевой революцией и началом полномасштабного вторжения России почти восемнадцать лет спустя Украина провела в общей сложности восемь президентских и парламентских выборов. И все из них были признаны свободными и справедливыми независимыми международными наблюдателями. Между тем, путинская Россия продолжала неуклонно двигаться в противоположном направлении.

Решительная защита демократических свобод украинским населением была постоянным источником конфронтации между Москвой и Киевом. Когда в 2010 году президентом был избран прокремлевский украинский политик Виктор Янукович, который попытался отменить демократические достижения страны, украинцы вновь поднялись на борьбу и устроили вторую продемократическую революцию. Через несколько дней после этого успешного восстания Путин начал вторжение в Украину — с захвата Крыма.

Для миллионов украинцев демократический выбор страны остаётся одной из ключевых ценностей, поставленных на карту в текущей войне. Это настроение ярко проявилось во время нынешней волны протестов: многие участники подчёркивали, что украинские солдаты сегодня рискуют жизнью ради тех свобод, которым, по всей видимости, угрожал сам Зеленский своим недемократическим наступлением на антикоррупционные органы страны.

Бывшая первая леди Украины Катерина Ющенко, муж которой, Виктор Ющенко, возглавил Оранжевую революцию, подчеркнула преемственность между нынешними протестами военного времени и двумя проевропейскими революциями постсоветской эпохи. «Украинцы вышли на улицы сегодня по той же причине, что и в 2004 году во время Оранжевой революции, и во время Революции Достоинства. Они хотят европейского будущего, а не российского», — прокомментировала она.

На фоне ужаса и боли самой разрушительной европейской войны со времён Второй мировой готовность стольких простых украинцев выйти на протест в защиту своих с таким трудом завоёванных свобод говорит сама за себя. Они понимают, что именно за это сражаются их соотечественники на фронте, и настроены сделать всё, чтобы эти жертвы не были напрасными. Впечатляющим было и присутствие на протестах множества мужчин и женщин в военной форме. Это, безусловно, знак грядущих перемен в украинской политике.

Путин на протяжении двух десятилетий пытался коррумпировать украинских политиков и дискредитировать демократические институты страны, но ему так и не удалось убедить украинский народ отказаться от свобод, вкус которых он уже ощутил. Именно поэтому теперь российский диктатор так решительно стремится стереть украинскую государственность. И именно в этом — одна из главных причин, по которой его вторжение, скорее всего, закончится провалом.

