Невидимая война России

Интересный факт: в 2025 году федеральное агентство Россотрудничество, которое продвигает интересы Кремля за рубежом, потратило на свои цели в полтора раза большую сумму, чем в прошлом году. Расходы Россотрудничества растут несколько лет подряд. В этом году Россия начала заходить в глубокий экономический кризис (реальный дефицит федерального бюджета в пять раз превышает плановый показатель), российское правительство вынуждено сокращать расходы, но это отнюдь не касается Россотрудничества. Что же такого ценного производит эта контора?

Ответ таков: она производит идеологический яд на экспорт. С одной стороны, эта структура является прикрытием для агентов российских спецслужб, с другой она ведет вполне законную деятельность: продвигает русский язык и культуру в мире. Только на поддержку русского языка в 2025-м было потрачено 1,8 млрд, то есть в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Если же анализировать рекордные расходы «на культуру», то можно несколько понять, как именно враг продвигает свою повестку дня на мировой арене.

Львиная доля расходов приходится на проект Россотрудничества под названием «Новое поколение». Согласно этой программе, иностранным интеллектуалам от 14 до 40 лет — студентам, журналистам, блогерам, предпринимателям, ученым — оплачивают краткосрочные поездки в Россию и встречи с местными пропагандистами. Их водят на экскурсии, кормят в ресторанах, финансируют их перелеты и жизнь в приличных отелях, устраивают им тренинги и читают лекции о «дружбе народов». Цель проекта «Новое поколение» — расширить круг активных молодых людей за рубежом, которые «конструктивно» настроены в отношении России и, соответственно, поддерживают ее политику. Среди этих молодых людей уже есть известные блогеры и лидеры общественного мнения. Есть там и будущие политики.

География охвата колоссальная: постсоветский регион, страны Африки, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, а также, конечно, Европейского Союза. Если проследить финансовые потоки Россотрудничества, то становятся очевидными долгосрочные, стратегические планы путинского режима. Кремль создает влиятельное пророссийское «интеллектуальное» комьюнити по всему миру (что-то вроде коммунистического интернационала). Режим Путина однозначно нацелен на лидерство на глобальном юге, на воспитание лояльной молодежи на постсоветском пространстве, а также на системное прикармливание пророссийских активистов на Западе. Что делать?

К сожалению, это вопрос не столько к нам, сколько к нашим международным партнерам. Они должны понимать, что российские «культурные миссии» — это часть продолжающейся гибридной войны. В 2025 году Россотрудничество разослало российские учебники (в том числе учебники по «истории» под редакцией пропагандиста Владимира Мединского) в Европу (Австрия, Словакия, Словения, Албания, Бельгия, Венгрия, Италия, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Беларусь), в Азию (Монголия, Лаос, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), в Африку (Египет, Замбия, Танзания, Маврикий). Понимают ли чиновники в этих странах, что стоит за этими учебниками? Понимают ли, в частности, европейцы, что вслед за этой литературой, проторенным путем к ним прилетят российские дроны и приедут российские танки?

К сожалению, это риторический вопрос, потому что если бы понимали, то российская макулатура и различные «культурные обмены» были бы запрещены. На российский «культурный продукт» нужно накладывать не меньшие санкции, чем на российские энергоносители. Мир должен осознать, что он имеет дело с продвижением экстремистской идеологии, которая несет смерть.

Инстинкт выживания должен подсказать европейцам единственный разумный путь: выбросить российские учебники, брать щит и меч и становиться бок о бок с нами. Мы должны создать новую конфигурацию безопасности, в частности, мы должны вместе создать стену дронов, вместе защищать наше общее (европейское) небо и нашу общую (европейскую) культуру. Слава Украине!

