Пригожин убит. И август еще не закончился 23 августа, 22:07

Может это уже начало борьбы за власть в позднепутинской или послепутинской России?

Месть — блюдо холодное и символичное. Ровно через два месяца после начала мятежа ЧВК «Вагнер» Пригожина и главных командиров «Вагнера» отправили на тот свет. Бизнес-джет, в котором они летели, взорвался в небе над Тверской областью.

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Вопрос первый — кто отомстил — Путин или Шойгу? Или оба вместе — за то унижение, которое они испытали два месяца назад.

Вопрос второй — будут ли мстить вагнеровцы за смерть своих командиров? Если не будут, то как-то не по-пацански.

Кто отомстил — Путин или Шойгу?

Вопрос третий — станет ли этот внутрироссийский политический теракт, очередной акт разборок между кремлевскими бандитами, неким триггером для дальнейшей внутриполитической ситуации в России?

На первый вопрос ответ мы узнаем не скоро. На второй — как сложится. На третий — и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы. Может это уже начало борьбы за власть в позднепутинской или послепутинской России?

А в это время в Курской области Путин (или его двойник) торжественно празднует 80-летие победы в Курской битве. Благодарит за службу. Случайное совпадение или нет? Так что вопросов все больше и больше.

Все-таки не зря в России считают август проблемным месяцем. И август еще не закончился.

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