Пригожин убит. И август еще не закончился
Может это уже начало борьбы за власть в позднепутинской или послепутинской России?
Месть — блюдо холодное и символичное. Ровно через два месяца после начала мятежа ЧВК «Вагнер» Пригожина и главных командиров «Вагнера» отправили на тот свет. Бизнес-джет, в котором они летели, взорвался в небе над Тверской областью.
Вопрос первый — кто отомстил — Путин или Шойгу? Или оба вместе — за то унижение, которое они испытали два месяца назад.
Вопрос второй — будут ли мстить вагнеровцы за смерть своих командиров? Если не будут, то как-то не по-пацански.
Кто отомстил — Путин или Шойгу?
Вопрос третий — станет ли этот внутрироссийский политический теракт, очередной акт разборок между кремлевскими бандитами, неким триггером для дальнейшей внутриполитической ситуации в России?
На первый вопрос ответ мы узнаем не скоро. На второй — как сложится. На третий — и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы. Может это уже начало борьбы за власть в позднепутинской или послепутинской России?
А в это время в Курской области Путин (или его двойник) торжественно празднует 80-летие победы в Курской битве. Благодарит за службу. Случайное совпадение или нет? Так что вопросов все больше и больше.
Все-таки не зря в России считают август проблемным месяцем. И август еще не закончился.
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