Приговор Януковичу. Что дальше? Вчера, 18:20 682 Цей матеріал також доступний українською

Никаких практических последствий приговор для Януковича иметь не будет. И перед выборами это будут подавать иначе



Де-факто приговор Януковичу мало что меняет, можно даже сказать – не меняет по сути ничего. Потому что, во-первых, вся эта ситуация очень двусмысленная. И во-вторых, мы должны понимать, что безопасная Россия его не выдаст.

То есть понятно, что никаких практических последствий этот приговор для Януковича иметь не будет. Но с другой стороны эта тема будет активно использоваться в контексте нынешней политической кампании. Ее будут подавать не столько как достижение, столько в качестве доказательства того, что мы, мол, двигаемся в правильном направлении. Власть очевидно будет подавать это в духе – вот посмотрите, мы уже начали наказание режима Януковича. Один приговор есть, а значит нужно дать этим людям завершить начатое. Это такой своеобразный аванс.

Не все однозначно и с судебными нюансами. Адвокаты Януковича выстраивали стратегию так, чтобы сразу подавать апелляции и идти в Европейский суд по правам человека. Их цель стояла так: подавать это судебное дело как предвзятое, и где имело место политическое давление, политический заказ, и на основе этого добиться отмены приговора как уже, например, пытались добиться снять санкций с некоторых бывших украинских чиновников в том же европейском суде. Стратегия была открыта и понятна с самого начала.

Международные суды могут и не признать, что Януковича осудили заочно

Международные суды могут и не признать, что Януковича осудили заочно. Но проблема скорее в том, что адвокаты в основном будут аргументировать свою позицию тем, что Януковичу не предоставили полную возможность защищаться. То есть они будут ссылаться на то, что суд отказался допрашивать его и свидетелей по скайпу – и это действительно может служить причиной для отмены приговора.

Как можно решить эту ситуацию? Я думаю, что правоохранительным органам не стоит зацикливаться на только одном деле, а рассматривать и другие по отношению к Януковичу. Потому что дело о государственной измене – это лишь небольшой эпизод из того, что ему можно инкриминировать. Прежде всего это дело никак не касается его экономических преступлений, да и очень слабо касается того, что происходило на Майдане. Очевидно, что правоохранительные органы должны продолжать следственные действия и закрепить этот приговор приговорами по другим делам, чем они сейчас не слишком занимаются.

Будет ли это дело продолжать следующий президент? Смотря кто им станет, и в любом случае давление со стороны общественности будет, и хотя бы каким-то образом делать видимость расследования будут вынуждены все. И насколько это будет эффективным – я спрогнозировать, к сожалению, не могу.

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