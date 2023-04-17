Скрытая правда. Почему утечка документов из Пентагона стала информационной бомбой 17 апреля, 14:49

Тема номер один сейчас — это, конечно, «слитые» документы из американского оборонного ведомства

Как и любая «топ-тема» это явилось поводом для обсуждений, версий, прогнозов и тому подобное. Кто-то утверждает, что это все «спланированный слив», кто-то убежден в обратном. Мне лично интересно было то, как эта история отражает механизмы распространения информации в современном обществе.

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Если внимательно посмотреть сами данные, которыми оперируют в сливе, то они не являются чем-то чрезвычайно новым и ломающим привычную картину мира. Собственно, современная война — это эпоха доминирования OSINTеров (Open source intelligence, разведка на основе открытых данных — NV), которые тщательно собирают осколки данных из сети и делают выводы. А осколков таких более чем достаточно, потому что мы живем в эпоху массового доступа к сети Интернет, всеобщей смартфонизации и цифровизации. Поэтому все происходящее с высокой долей вероятности оставит следы в Интернете. А попавшее в сеть оттуда уже не исчезнет никогда.

Так вот, если эти данные напоминают привычный нам OSINT, то не являются ли они его продуктом? Собственно, почему все считают, что где-то в американских штабах не должны заниматься OSINT?

И здесь мы приближаемся к определенной инерционности нашего мышления, происходящего из прошлых эпох. Общество в массе убеждено, что существует некоторая правда, которую непременно должны скрывать от него. В общем, это мнение базируется на длительном опыте сосуществования государства и общества, в ходе которого государство действительно во многих случаях ограничивало доступ граждан к информации. Но столкновение с реальными ограничениями имело и другую сторону — убеждение всех, что по любому вопросу существует скрытая информация, которая означает «правду» и где-то спрятана в отдаленном сейфе.

Если внимательно посмотреть сами данные, то они не являются чем-то чрезвычайно новым

Кто владеет монополией на правду. По-видимому, Пентагон может считаться таким монополистом. Значит, все, что оттуда «слито» — это и есть она! Скрытая правда.

Хотя понятно, что в любом ведомстве есть куча аналитиков, постоянно что-то анализирующих, продуцирующих какие-то документы разной ценности, и продуцируют они их в том числе и опираясь на различные открытые источники, потому что аналитическую записку надо писать «на вчера», и пишешь ты все, что можешь написать.

Концепция скрытой правды и сделал эту «утечку» информационной бомбой. Не содержание.

И еще об информации. Раньше главная задача для любого анализа заключалась в том, чтобы найти информацию. Сейчас информации так много, что главная проблема — выделить информацию о чем-то полезном. И эта задача гораздо сложнее, чем просто найти данные.

Скрыть сейчас что-то невозможно, все равно что-то кто-то снимет. Просто потому, что он — самовлюбленный идиот, желающий поднять свой «статус». Яркий пример — ракетные обстрелы Украины. Сколько не говори, чтобы не снимали и не выкладывали попадания ракет, сколько не привлекали к ответственности тех, кто это сделает, но снимать не прекратят. Потому что для кого-то увидеть попадание ракеты — это главное событие жизни.

Поэтому единственный способ что-то скрыть сейчас — перегрузить информационные каналы спамом, чтобы долго было разбираться, что правда, а что — не правда. И спам в данном случае — это не о выдумках. Это данные, которые вполне могут быть объективными. Просто не нести слишком большую ценность. И таких данных в мире генерируется множество. Особенно относительно «особо значимых тем». По этим темам вы всегда найдете и «сливы», и «блогеров-аналитиков», и «секретные сообщения от кума-друга-брата», и пророчества прорицателей и мольфаров. И среди этих шумов действительно может быть что-то интересное и полезное. Но как его найти?

Текст опубликован с разрешения автора

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