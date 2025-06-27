Три фактора, влияющие на поведение Кремля в войне. Чего хочет достичь Генштаб РФ

Россия готовится воевать долго. Есть ощущение, что у них средства пока есть, но очевидно, что хватает лишь, чтобы система совсем не остановилась

Путин предлагал Трампу свои посреднические услуги. Трамп ему ответил: разберись вначале со своей войной, а потом сможешь выступать посредником. Из чего можно сделать простой вывод. Как минимум, США посредником Россию не рассматривают. Это значит, что влияние России с точки зрения США в регионе минимально. У России также нет никакого влияния на Израиль. Отношения с ним испорчены еще во время войны Израиля с ХАМАС и с Хезболлой, когда отчетливо было видно, что российские вооружения попадали в руки ХАМАС и Россия не была против.

Соответственно, и Израиль не очень ориентируется на Россию, но Израилю важно, чтобы Россия хотя бы в случае с Ираном не оказывала ему поддержки. Поэтому Израиль с Россией отношения поддерживает, но это отношения нейтралитета, за которые Израиль, платит тем, что не оказывает Украине поддержку, которую мог бы оказать.

США оказывают поддержку Израилю, но не оказывают поддержку Украине, что тоже удобно для России. А что касается самого Ирана, то с ним Россия подписала двусторонний договор, по которому четко понятно, что речь не идет об оказании военной помощи в случае военных действий. Соответственно, Россия никому ничего не должна в отношении Ирана. Иран при этом понимает, что Путин вел переговоры и с Нетаньяху, и главное с Трампом несколько раз, и явно им обещал, что он будет максимально нейтрален, поэтому на него не рассчитывают. Отношения Ирана с Россией стремительно упрощаются и ухудшаются, вряд ли экономические проекты, которые пришлось прервать из-за войны, возобновятся.

Россия легко меняет свои идеологические концепции и использует исключительно ситуативно.