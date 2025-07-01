Одной из главных причин кризиса между Азербайджаном и Россией являются даже не спланированные «сигналы» Кремля Ильхаму Алиеву и не намерения выгнать азербайджанцев из России, а элементарное высокомерие и неуважение к людям «третьего сорта». Среднестатистический россиянин — а среднестатистическим россиянином является и полицейский в Екатеринбурге, и сам Путин — априори относится к представителям покоренных когда-то народов, как к людям третьего сорта. Ну, а государственность их просто воспринимает как декорацию.

Поэтому Путину и в голову не приходит извиняться за уничтожение азербайджанского самолета. Перед кем? Перед сыном бывшего первого секретаря республиканской компартии? Перед какими-то там «черными»? Поэтому российские полицейские и не считают какой-то проблемой убить азербайджанцев во время своего рейда. Потому что почему — нет?

Единственные друзья россиян — это армия, флот и баллистическая ракета

Проблемы на самом деле начинаются не тогда, когда россияне демонстрируют свое превосходство, свое неуважение, свое презрение и свою тупость, а тогда когда люди, народы и государства начинают защищать свое собственное достоинство. У украинцев это началось раньше просто потому, что, как жители бывшей второй республики СССР, украинцы не хотели верить, что русские относятся к ним, как к людям третьего сорта и верили, что к ним относятся как к равным (русским такое и в голову не приходило, пусть танцуют гопак, село оно и есть село). А азербайджанцы это всегда знали, как и все остальные, кроме украинцев и, может, еще белорусов. И думали, что с этим просто надо мириться. Потому что так устроен мир.

То, что сейчас происходит в Баку, демонстрирует, что азербайджанцы увидели, что мир устроен иначе, и с унижением мириться не стоит. А россияне так и остались в мире, где они имеют право унижать всех остальных. То, что единственные друзья россиян — это армия, флот и баллистическая ракета — не потому, что все народы какие-то не такие. А потому, что нельзя вечно жить в мире, где ты — раб своей власти, и единственная возможность доказать, что ты человек — это оторваться на том, кто не хочет быть рабом.

