Побег из Даннемора – welcome 2 reality Сегодня, 22:03 247 Цей матеріал також доступний українською

На сей раз предлагается история побега двух отрицательных героев, еще и основанная на реальных событиях. Так обсудим же!

Побеги из тюрем – золотая жила синематографа. Сколько их было? Да десятки: от Шоушенка и Сталлоне до Монте-Кристо и Кончаловского. Тема намоленная – обычно мы имеем дело с несправедливо осужденным персонажем, которому ничего не остается, как ответить злом на большее зло. Но современный зритель любит погорячее, поэтому на сей раз ему предлагается история побега двух отрицательных героев, еще и основанная на реальных событиях. Так обсудим же!

В 2015 году в американской тюрьме Клинтон приключилось ЧП – на утренней поверке обнаружилось исчезновение двое заключенных, Ричарда Мэтта и Дэвида Свита. Настоятельно рекомендую не гуглить эту историю, чтобы не испортить себе впечатление от просмотра (ну, при условии, что вы решитесь засесть за «Побег из Даннемора»). Сериал как раз и начинается с расследования обстоятельств побега, так что спойлера в стиле «зачем нам знать, что у них получилось?» тут нет.

Зато есть канал Showtime и Бен Стиллер в качестве режиссера. Воистину, удивительное – рядом: нелюбимый актер оказывается хорошим шоураннером! А также идеальный первый план – Бенисио Дель Торо и Пол Дано (помните его отличную роль кинозвезды в «Молодости» Соррентино?), вдобавок практически неузнаваемая Патриция Аркетт, сыгравшая работницу тюрьмы (их пару с Эриком Ланжем наградили ужасными зубами, что по американским меркам означает «днище-днище»). И это еще не все – Дэвид Морс снова возвращается к роли тюремного охранника, знакомой ему по «Зеленой миле»!

Одним словом, каст более чем достойный. Постановка же отсылает нас к недавнему сериалу «Охотник за разумом» и отчасти к классическому «Тюрьма ОЗ» – все предельно реалистично, правдиво и без лишних поэтичных выкрутасов.

Весь побег – от идеи до выхода показан педантично, шаг за шагом. А чтобы вы случайно в процессе не влюбились в героев, вам покажут, за что они попали в тюрьму на пожизненное. В свое время. И когда Дель Торо и Дано «сыграют радость» (да так, что захочется номинировать обоих), вы отреагируете сдержано. Но будет интересно, потому что реальные события тем и хороши, что цепляют сильнее любых выдуманных фабул.

Дружба и вражда, цена слова и социофобия – все это раскрыто по полной программе, но при этом ничего лишнего, персонажей в стиле «плохой/хороший» тут нет, зато есть живые люди и правдивая история. Такой сериал не каждому понравится (полмиллиона зрителей в США с тенденцией к росту), но вдумчивая аудитория будет благодарна, так что это 7,5 из 10 с тегом #ВПД – Все По Делу.

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