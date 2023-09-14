Тройной планетарный кризис. От чего зависит наше будущее 14 сентября, 16:54

Объединение усилий по спасению нашего общего дома должно занять главное место в повестке дня

Колонка написана в соавторстве с Илоной Сабо, соосновательницей и президентом Института Игарапе, Джаяти Гош, профессором экономики Массачусетского университета в Амхерсте, Пунам Гимире, членом Консультативного совета по эффективному многостороннему подходу при генсеке ООН

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Наше коллективное будущее зависит от трансформации наших отношений с планетой. На этой неделе, в ходе заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, начнутся переговоры на уровне министров по планированию Саммита будущего в 2024 году. Объединение усилий по спасению нашего общего дома должно занять главное место в повестке дня.

Тройной планетарный кризис, связанный с изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением окружающей среды в последние годы ускорился и усилился. Более того, мир опасно приближается к необратимым переломным моментам, таким как разрушение ледниковых щитов Западной Антарктики и Гренландии, обесцвечивание коралловых рифов и значительная потеря тропических лесов. Последний доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата показывает, что в ближайшие два десятилетия глобальное потепление достигнет или превысит согласованный на международном уровне целевой показатель в 1,5 градуса по Цельсию, даже при самом благоприятном сценарии достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Несмотря на эти риски и вызовы, достижение «зеленой» и справедливой глобальной экономики все еще возможно. Хорошей отправной точкой для этого могло бы стать признание странами и сообществами, получившими наибольшие выгоды от десятилетий эксплуатации планеты, своей особой ответственности за оказание помощи в смягчении последствий климатического кризиса.

Богатые страны со всего мира несут ответственность примерно за половину исторических выбросов углекислого газа, который был крайне важен для их развития. Таким образом, в Парижском соглашении по климату прямо подчеркивается, что управление окружающей средой должно осуществляться на основе «общей, но дифференцированной ответственности» — основного принципа Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой на Саммите Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро.

Мир опасно приближается к необратимым переломным моментам

Но ответственность за осуществление «зеленого» и справедливого перехода лежит на нас всех. В богатых странах, где богатые несут ответственность за гораздо большее количество выбросов, чем бедные, экологические решения должны быть дифференцированы между странами с высоким и низким уровнем выбросов. И хотя страны с низким и средним уровнем дохода имеют неоспоримое право на рост, они должны развиваться на более устойчивой основе на благо своих граждан. Двустороннее сотрудничество, а также многосторонние институты должны помочь им согласовать свою политику в соответствии с целями по сокращению выбросов, защите биоразнообразия и переходу к экономике замкнутого цикла.

Для формирования необходимой политической воли для принятия обязательств по справедливому «зеленому» переходу страны должны иметь видение энергетического изобилия, богатого биоразнообразия и процветающей планеты. В связи с этим, мы, как члены Консультативного совета высокого уровня по эффективному многостороннему подходу при Генеральном секретаре ООН (HLAB), предлагаем, чтобы Пакт во имя будущего, который был предложен по итогам Саммита будущего, включал в себя ряд рекомендаций по восстановлению баланса отношений между людьми и планетой, изложенных в докладе, который HLAB представил Генеральному секретарю ООН в апреле.

Наши предложения признают, что здоровая планета является глобальным общественным благом, которое приносит пользу всему человечеству. Это позволит согласовать существующие договорные обязательства, повысить коллективные амбиции и мобилизовать ресурсы, чтобы дать возможность государствам и негосударственным субъектам построить будущее с нулевым уровнем выбросов.

Для развивающихся стран «зеленый» переход дает шанс войти в число стран мира с высоким уровнем дохода. Несмотря на то, что у них недостаточно финансовых средств для финансирования амбициозной политики, такой как Закон США о снижении инфляции и Европейская Зеленая сделка, многие из этих стран обладают богатыми природными ресурсами, такими как леса, которые должны быть защищены для сохранения планеты, а также критически важные минералы и редкоземельные элементы необходимые для достижения энергетического перехода. Более того, глобальные изменения в расстановке сил дали им дополнительные рычаги для поиска новых путей финансирования и более справедливых соглашений для решения климатических проблем.

Будучи активными участниками переговоров по Пакту во имя будущего, страны с низким и средним уровнем дохода могут усилить свои экологические амбиции, взять на себя ведущую роль в создании устойчивого будущего и дать отпор старому «международному разделению труда», при котором их природные ресурсы эксплуатировались для создания богатства и ускорения декарбонизации в странах с развитой экономикой. Однако на предстоящем Саммите будущего они смогут предложить и провести переговоры по многосторонним соглашениям и механизмам финансирования для обеспечения справедливого климатического перехода наряду с Целями устойчивого развития.

Основы Пакта во имя будущего, который будет работать на благо людей и планеты, уже заложены. Первым шагом должно стать подтверждение существующих договорных обязательств, включая Парижское соглашение по климату, Куньминско-Монреальскую глобальную рамочную программу по сохранению биоразнообразия и другие, а также ускорение прогресса в достижении целей с установленными сроками. Пакт также должен предусматривать обязательства по нулевым выбросам; поэтапный отказ от ископаемого топлива; обеспечение чистой энергией 800 миллионов человек, не имеющих доступа к электричеству; прекращение вырубки лесов (включая новый механизм стимулирования для защиты существующих лесов); цели по сохранению биоразнообразия с соблюдением прав коренных народов и местных общин; восстановление природных систем; и избавление планеты от загрязнения.

Проблема в том, что без инвестиций эти обязательства останутся лишь обещаниями на бумаге. Поэтому, HLAB поддерживает рекомендации Экспертной группы высокого уровня ООН по Обязательствам негосударственных субъектов по достижению нулевых выбросов от 2022 года, которые определяют масштаб инвестиций, необходимых для достижения нулевых уровня выбросов, а также практические шаги, которые должны предпринять государства-члены и многосторонние банки, чтобы начать удовлетворять эти потребности.

HLAB также подчеркивает, что, помимо мобилизации финансовых ресурсов, справедливый переход к «зеленой» экономике требует передачи знаний и технологий. И это подчеркивает важность ценообразования и регулирования выбросов углерода, ликвидации субсидий на ископаемое топливо, повышения транспарентности в отношении выбросов и улавливания углерода, а также создания стимулов для ускорения перехода к экологически чистой энергии.

Вопреки распространенному мнению, борьба с изменением климата — это не игра с нулевой суммой. Восстановление баланса с природой не только обеспечит выживание будущих поколений, но и создаст бесчисленные возможности для нынешних. Однако для того, чтобы пакт увенчался успехом, он должен включать в себя твердые обязательства и устанавливать четкие ожидания. Сейчас, когда идет подготовка к Саммиту будущего, самое время представить наш общий путь к устойчивому и справедливому переходу.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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