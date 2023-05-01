Готовы ли наши власти к новым испытаниям и катастрофам? 1 мая, 20:01 NV Премиум

В ближайшие десятилетия климатические катастрофы, пандемии, миграционные волны и вооруженные конфликты будут до предела напрягать возможности правительств

К ужасу иммунологов, вирусологов и экспертов здравоохранения правительства прекратили усвоение уроков Covid-19. По всему миру власти, столкнувшись с кризисом стоимости жизни, отказываются расходовать огромное количество средств на противопандемическую готовность. Однако некоторые ключевые уроки касаются механизмов работы правительства, и поэтому даже страны со скудными средствами могут предпринять элементарные шаги для улучшения системы антикризисного управления. Такие меры помогли бы им также подготовиться к изменению климата и другим потенциальным чрезвычайным ситуациям.

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Важные выводы можно почерпнуть из опыта Великобритании. Накануне пандемии Covid-19 Великобритания занимала второе место в «Глобальном индексе безопасности здоровья», который ранжирует страны в зависимости от их способности выявлять, предотвращать и отчитываться об эпидемиях. В 2016 году британское правительство провело трехдневные учения, чтобы оценить эффект потенциальной пандемии гриппа; по итогам учений были выработаны рекомендации по управлению рисками, чтобы правительство могло ими воспользоваться в случае вспышки заразной болезни. Тем не менее Великобритания столкнулась с намного более серьезными, чем ожидалось, трудностями, пытаясь взять под контроль Covid-19. Как показано в новом докладе Киарана Мартина и его соавторов, вероятным виновником хаотичного характера борьбы страны с пандемией стало не отсутствие готовности, а плохое функционирование политической системы.

Во время пандемии некоторые страны сумели наладить эффективную координацию между центральными и местными органами власти. Например, в Германии в первые месяцы пандемии власти национального и земельного уровня объединились для выработки единых подходов, допускавших вариации мер на местах. Аналогичным образом австралийские власти объединили свои силы в начале вспышки Covid-19 для разработки последовательной национальной стратегии, учитывавшей местный опыт и знания.

Важные выводы можно почерпнуть из опыта Великобритании

Напротив, в Великобритании пандемия привела к напряженности в отношениях между британским правительством и администрациями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, обладающими делегированными полномочиями. Правительство страны взяло под контроль общенациональные закупки средств индивидуальной защиты и диагностики в первые недели пандемии и создало «Схему сохранения рабочих мест в период пандемии коронавируса» (известную как «схема временных отпусков»), а Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия последовали этому примеру.

Однако единство британской борьбы с пандемией испарилось 10 мая 2020 года, когда тогдашний премьер-министр Борис Джонсон смягчил действовавшие в стране правила домашних карантинов. Руководители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии были возмущены решением Джонсона. Их протесты свидетельствовали не только о потери связи между Вестминстером и местными правительствами Соединенного Королевства, но и о непонимании Джонсоном структуры управления страной. Противопандемическая готовность требует диалога, совместного принятия решений и обмена информацией и ресурсами, особенно между властями регионов, которые находятся под контролем разных политических партий.

В Великобритании этого не произошло на уровне правительств всех четырех частей королевства. И этого не произошло на уровне местных властей в собственно Англии. Отсутствие взаимодействия с местными властями, в том числе городскими, крайне затруднило планирование и реализацию эффективных мер борьбы с пандемией. У местных властей Англии возникают обширные и конкретные обязанности в случае чрезвычайных ситуаций, но национальное правительство не знало об их возможностях или не доверяло им. На протяжении десяти лет до пандемии правительство страны радикально сокращало финансирование местных органов власти, предоставив им больше обязанностей, но меньше ресурсов и возможностей.

В начале первого Covid-карантина местным властям пришлось вести почти экзистенциальную борьбу, чтобы обеспечить базовые услуги. Затраты резко увеличились, а доходы рухнули, поскольку правительство Джонсона временно освободило бизнес от налога на имущество. Пытаясь удержать местные власти на коротком поводке, правительство решило понемногу предоставлять им дополнительное финансирование и рассматривать все будущие запросы на такое финансирование в индивидуальном порядке, что ещё больше подрывало способности местных властей заниматься планированием и подготовкой.

Для подготовки к будущим чрезвычайным ситуациям правительство Британии обязано инвестировать в локальные механизмы сбора данных и персонал, занимающийся антикризисным управлением. Оно обязано также восстановить финансирование местных властей таким образом, чтобы муниципалитеты и районные администрации не были выжаты до нитки.

Есть и другой критически важный урок для укрепления антикризисного потенциала правительств. Власти обязаны развивать долгосрочные отношения, позволяющие им пользоваться при необходимости возможностями и охватом частного сектора. Во время пандемии правительства некоторых стран сотрудничали с компаниями, стараясь разработать и утвердить новые трудовые правила и программы поддержки владельцев бизнеса, гарантировать эффективность закупок, инвестировать в системы тестирования и отслеживания, а также в разработку и приобретение новых вакцин.

В качестве примера можно привести Рабочую группу по вакцинам, которую британское правительство создало для быстрой организации производства и распределения вакцин от Covid-19. Впрочем, даже в этом случае масштабы доверия и сотрудничества оказались ограниченными. Выступая в 2021 году с лекцией о своем опыте в качестве председателя этой рабочей группы, Кейт Бингем, управляющий партнер в одной из компаний венчурного капитала, рассказывала о глубоко подозрительном отношении к предпринимателям и менеджерам, которых зачастую считали жадными жирными котами, чьим единственным интересом был грабеж налогоплательщиков, и соответствующим образом относились к ним. По ее словам, чиновники правительства не были заинтересованы в понимании различий в деятельности частного сектора — между теми, кто стремится извлечь ренту, и теми, кто имеет экономическую ценность.

К сожалению, непоследовательный характер предпринимавшихся Британией мер действительно привел к тому, что некоторые контракты достались «жирным котам» и спекулянтам. В 2021 году группа бизнес-лидеров составила дорожную карту для успешных частно-государственных партнерств. Они рекомендовали правительству продемонстрировать реальную, долгосрочную приверженность принципам взаимодействия, а также ставить реальные достоинства выше сложившихся отношений при предоставлении той или иной роли частным игрокам и гарантировать, чтобы все участники процесса обладали реальной экспертизой, а не просто желанием пролоббировать избираемых политиков. Любое правительство, желающее взаимодействовать с бизнесом на сколь-либо существенном уровне, должно следовать этим рекомендациям.

В ближайшие десятилетия климатические катастрофы, пандемии, миграционные волны и вооруженные конфликты будут до предела напрягать возможности правительств. Национальные правительства, стремящиеся создать механизмы антикризисного управления, которые способны выдержать предстоящие шоки, не могут себе позволить проигнорировать уроки пандемии, и, в частности, необходимость создания долгосрочных и основанных на доверии партнерств с местными властями и местными бизнес-лидерами.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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